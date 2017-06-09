Депутат Мосгордумы: ограничения передвижений сегодня незаконны

С анализом действий властей выступил депутат Мосгордумы Павел Тарасов, указавший на отсутствие необходимого для введения ограничений и штрафов режима чрезвычайного положения.

Материалы по теме Так можно или нет ездить на авто по Москве сегодня?

В законности и действенности ограничения передвижения граждан, находящихся на самоизоляции, усомнился депутат Мосгордумы и член Комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Павел Тарасов.

В своей речи, обращенной к депутатам Мосгордумы, он указал на то, что в России не введен режим чрезвычайного положения, при котором можно ограничивать передвижения граждан и применять к ним санкции за нарушения самоизоляции.

Речь не идет о карантине, который необходимо соблюдать, а о самоизоляции. При этом само определение слова «самоизоляция» подразумевает добровольность, основанную на гражданской сознательности и ответственности, а также необязательность, основанную на рекомендательном характере действия. Тем не менее Мосгордума приняла 1 апреля 2020 года закон о штрафах для тех, кто нарушил режим самоизоляции и, например, выехал не в ближайший магазин, а в удаленный.

«Все вот эти меры, которые у нас предлагаются принять по ограничению перемещения граждан, могут приниматься только в режиме чрезвычайного положения, которое вводится указом президента и который за это решение должен отвечать. У нас сейчас попытка введения половинчатых мер, и кроме того — абсолютно незаконна. Вот все то, что принимается сегодня в этом зале, то, что вчера принималось в зале Государственной думы — вот эти все вещи не основаны на законе», — подчеркнул депутат.

Как следует отвечать остановившему вас во время режима самоизоляции инспектору ДПС? Советы на этот счет вы найдете здесь.

Фото, видео: Youtube