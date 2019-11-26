Лицом спортивного подразделения Volkswagen R стала чемпионка по кроссфиту

Водители, сидите дома! 10 важных вопросов про тест на вирус

Самое неприятное в эпидемиях — не собственно болезнь, а панические настроения. Очереди людей на сдачу теста — дополнительное доказательство. Им не надо, но они стоят. Рассказываем, что на самом деле надо.