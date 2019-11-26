Лицом спортивного подразделения Volkswagen R стала чемпионка по кроссфиту — журнал За рулем

Лицом спортивного подразделения Volkswagen R стала чемпионка по кроссфиту

Тот момент, когда понятие «женский автомобиль» окончательно потеряло первоначальный смысл.

Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc

Volkswagen > T-Roc

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28-летняя Сара Сигмундсдоттир стала амбассадором спортивного подразделения Volkswagen R. Девушка из исландского Ньярдвика профессионально занимается кроссфитом и является четырехкратным победителем престижного турнира CrossFit Open, двукратным бронзовым призером чемпионата мира CrossFit Games, а также выигрывала соревнования в Европе и Дубае.

Теперь Сара будет представлять спортивные автомобили линейки Volkswagen R по всему миру — такие, как T-Roc R, с которым она запечатлена на первой фотосессии. Помимо гимнастики, пауэрлифтинга, тяжелой атлетики, упражнений на выносливость и гребли девушка ныне увлечена и «заряженными» машинами.

Йост Капито, руководитель Volkswagen R:

— Сара Сигмундсдоттир идеально подходит на роль амбассадора, поскольку она известна своим стремлением к совершенству и не боится бросать себе вызов. Ее амбиции и невероятные спортивные достижения полностью отражают ценности Volkswagen R.

Фото: Volkswagen
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