Genesis то ли показал, то ли нет кроссовер GV70 и универсал G70

На опубликованном компанией тизерном фото видны две будущие модели Genesis.

Материалы по теме Новый Genesis G80 поступит в продажу осенью

Тизерное изображение было взято из видео, рассказывающего об особенностях дизайна нового седана G80. Сделав снимок светлее, можно более-менее рассмотреть представленные на нем автомобили. Слева направо, судя по всему, выставлены кроссоверы GV80 и GV70, седан G80 и универсал G70, а также концепты Essentia и Mint. Модели GV80 и G80 уже представлены. Причем именно в этой последовательности. Следовательно, далее нас ждут премьера кроссовера GV70 и универсала на базе G70.

Прототип Genesis GV70 был замечен во время дорожных испытаний еще в октябре 2019 года, а запуск его производства намечен на 2021 год. Так что мировая премьера автомобиля должна состояться осенью.

В основу кроссовера ляжет седан G70, а внешность машины будет приведена в соответствие с дизайном G80 и GV80. То есть автомобиль получит те же двойные фары и решетку радиатора в форме шита.

Говоря о G70, глава компании Уильям Ли намекнул, что модель вскоре представят в кузове универсал. Судя по тизеру, новинка не будет являться традиционным универсалом. Линия его крыши очень покатая и автомобиль напоминает Kia Proceed — пятидверный универсал в стиле Shooting Brake.

Что касается концептов Essentia и Mint, то Genesis, кажется, намерена довести эти проекты до серийного производства. Электрическое купе появится на рынке в 2021 году, будет выпускаться ограниченным тиражом и стоить дороже любого другого автомобиля Genesis.

У нового кроссовера GV80 обнаружен сбой — он вдруг начинает ехать назад, несмотря на включенный режим Drive.

Фото: Genesis