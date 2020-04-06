Сегодня, в 11:20 Genesis то ли показал, то ли нет кроссовер GV70 и универсал G70 На опубликованном компанией тизерном фото видны две будущие модели Genesis.
Материалы по теме
Тизерное изображение было взято из видео, рассказывающего об особенностях дизайна нового седана G80. Сделав снимок светлее, можно более-менее рассмотреть представленные на нем автомобили. Слева направо, судя по всему, выставлены кроссоверы GV80 и GV70, седан G80 и универсал G70, а также концепты Essentia и Mint. Модели GV80 и G80 уже представлены. Причем именно в этой последовательности. Следовательно, далее нас ждут премьера кроссовера
GV70 и универсала на базе G70.
Прототип
Genesis GV70 был замечен во время дорожных испытаний еще в октябре 2019 года, а запуск его производства намечен на 2021 год. Так что мировая премьера автомобиля должна состояться осенью.
В основу кроссовера ляжет седан G70, а внешность машины будет приведена в соответствие с дизайном
G80 и GV80. То есть автомобиль получит те же двойные фары и решетку радиатора в форме шита.
Говоря о G70, глава компании Уильям Ли намекнул, что модель вскоре представят в кузове универсал. Судя по тизеру, новинка не будет являться традиционным универсалом. Линия его крыши очень покатая и автомобиль напоминает Kia Proceed — пятидверный универсал в стиле Shooting Brake.
Что касается концептов Essentia и Mint, то Genesis, кажется, намерена довести эти проекты до серийного производства. Электрическое купе появится на рынке в 2021 году, будет выпускаться ограниченным тиражом и стоить дороже любого другого автомобиля
Genesis. Фото: Genesis
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter