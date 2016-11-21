Глюк нового Genesis GV80 — он едет назад в режиме Drive
Компания Hyundai уже объявила первый отзыв кроссоверов Genesis GV80, которые оказались опасными для окружающих.
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Продажи Genesis GV80 начались в Южной Корее месяца полтора назад, и уже объявлена первая сервисная кампания кроссовера. Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи сообщило об отзыве 823 кроссоверов GV80 из-за проблем с программным обеспечением кроссовера, что вызывает некорректную работу системы Idle Stop & Go («старт-стоп»).
В некоторых случаях кроссовер вдруг начинает ехать назад вместо того, чтобы двигаться вперед, — при этом селектор коробки установлен в режим Drive. Для устранения неисправности необходимо обновить программное обеспечение в сервисе официального дилера Genesis.
На снимке показана первая авария из-за выявленной неисправности. Фотография была опубликована на сайте радиостанции FMKorea. Судя по всему, в пробке кроссовер, вместо того, чтобы начать ехать вперед после простоя, сдал назад, повредив стоящий за ним седан. Хорошая новость — у Genesis GV80 очень прочный задний бампер, который в аварии практически не пострадал, чего нельзя сказать о капоте и передней части седана.
Фото: FMKorea
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