До 2021 года компания намерена выпустить пять новых моделей, включая обновления седанов. Их изображения были показаны во время премьеры кроссовера GV80.

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На презентации первого кроссовера бренда Genesis, во время речи главного дизайнера марки Люка Донкерволка, на заднем плане демонстрировались изображения нескольких новых автомобилей. Всего их было шесть, включая представляемый GV80. Оказалось, что данные модели должны появиться в течение 2020 года.

«Я знаю, что вы хотели бы видеть больше света на данных фотографиях, но пока мы сохраним тайну», — сказал Люк по поводу изображений новинок.

При внимательном рассмотрении показанных изображений можно сделать ряд предположений о том, какие автомобили пополнят модельный ряд компании в текущем году. Это обновленные седаны G80 и G70, находящиеся в центре. К слову, G90 уже обновился в 2019 году. Также был показан новый компактный кроссовер GV70, кое-какая информация о котором нам уже известна.

Оставшиеся две машины — это купе, которое будет иметь немало общего с концептом Essentia, а также электромобиль на базе концепта Mint, который был представлен в виде трехдверного хэтчбека. Напомним, что этот двухместный автомобиль имеет запас хода до 322 километров и поддерживает технологию быстрой зарядки.

Genesis готовит купе и хэтчбек До 2021 года компания намерена выпустить пять новых моделей, включая обновления седанов. Их изображения были показаны во время премьеры кроссовера GV80. Genesis готовит купе и хэтчбек

Подробнее об обновленном седане Genesis G90 можно узнать здесь.

Фото: скриншот видеотрансляции премьеры Genesis GV80