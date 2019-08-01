Обновленный Genesis G90: другое лицо и прежнее «железо»

У флагмана бренда Genesis по-прежнему хороший (для машины своего класса) ценник.

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— Панорамная крыша? Мы от нее отказались, всё равно эту опцию почти никто не заказывает. И цифровая панель приборов неактуальна: наши клиенты консервативны — и мы ограничились аналоговыми шкалами.

Руководитель отдела продукта «Хёндэ Мотор СНГ» Юрий Бейтан не сдается под каверзными вопросами. А как иначе? Без стопроцентной самоуверенности молодому корейскому бренду нельзя. В премиум-сегменте всё держится на нюансах, настро­ении и, в хорошем смысле слова, вкусовщине.

Если «дореформенный» G90 смотрелся скучновато, то обновленный может показаться излишне авангардным. Полюбуйтесь недоступным ранее шикарным бордовым металликом Porto Red. Есть и еще один новый оттенок — серебряный с золотом Gold Coast Silver. Дизайном дисков корейцы тоже очень гордятся. Но назвать его инновационным сложно - скорее, прямой отсыл к классике.

Безоговорочно понравилась работа ассистента удержания в полосе. Машина не плавает между границами ряда, а держится ровно по центру и готова подруливать. Хороша и проекция навигации и вспомогательной ­информации.

Флагман и первый автомобиль бренда уже не нов — G90 дебютировал в канун 2016 года. Но именно он намекает, по какой стилистической дорожке покатится дальше Genesis. Над рестайлингом «девяностого» работал знаменитый Люк Донкервольке, сделавший имя в концерне Volkswagen, а в 2018‑м севший в кресло вице-президента по дизайну компании Hyundai Motor Group. И если вообще возможно преобразить по сути старую машину, то Люку это удалось. G90 совсем не похож на себя прежнего, но и без заимствований не обошлось.

Уникален лишь гигантский «медиатор» фальшрадиаторной решетки, сменивший ромб в духе Audi. Фары, пронизанные по горизонтали дневными ходовыми огнями, - привет от Volvo. Объединенная светодиодной полосой задняя оптика — здравствуй, Lincoln. С крышки багажника упорхнул крылатый логотип а‑ля Bentley, а новый размашистый росчерк имени Genesis решен в стилистике автомобилей Lincoln и Porsche. Впрочем, каждому своё: многим ближе знакомые штрихи, чем показная самобытность (прости, Lexus LS).

«Турбошестерка» семейства Lambda II объемом 3,3 литра развивает 370 л.с. и формально стоит на ступень ниже топового мотора 5.0 V8. По факту шестицилиндровый мотор выдает на 5 Н·м больше, а ускорение и подхват на высоких скоростях у машин с этими моторами близки.