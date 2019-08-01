Genesis G90 2019 — первый тест-драйв — журнал За рулем

Обновленный Genesis G90: другое лицо и прежнее «железо»

У флагмана бренда Genesis по-прежнему хороший (для машины своего класса) ценник.

Genesis G90
Genesis G90

Genesis > G90

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— Панорамная крыша? Мы от нее отказались, всё равно эту опцию почти никто не заказывает. И цифровая панель приборов неактуальна: наши клиенты консервативны — и мы ограничились аналоговыми шкалами.

Руководитель отдела продукта «Хёндэ Мотор СНГ» Юрий Бейтан не сдается под каверзными вопросами. А как иначе? Без стопроцентной самоуверенности молодому корейскому бренду нельзя. В премиум-сегменте всё держится на нюансах, настро­ении и, в хорошем смысле слова, вкусовщине.

Если «дореформенный» G90 смотрелся скучновато, то обновленный может показаться излишне авангардным. Полюбуйтесь недоступным ранее шикарным бордовым металликом Porto Red. Есть и еще один новый оттенок — серебряный с золотом Gold Coast Silver. Дизайном дисков корейцы тоже очень гордятся. Но назвать его инновационным сложно - скорее, прямой отсыл к классике.
Если «дореформенный» G90 смотрелся скучновато, то обновленный может показаться излишне авангардным. Полюбуйтесь недоступным ранее шикарным бордовым металликом Porto Red. Есть и еще один новый оттенок — серебряный с золотом Gold Coast Silver. Дизайном дисков корейцы тоже очень гордятся. Но назвать его инновационным сложно - скорее, прямой отсыл к классике.

Безоговорочно понравилась работа ассистента удержания в полосе. Машина не плавает между границами ряда, а держится ровно по центру и готова подруливать. Хороша и проекция навигации и вспомогательной ­информации.
Безоговорочно понравилась работа ассистента удержания в полосе. Машина не плавает между границами ряда, а держится ровно по центру и готова подруливать. Хороша и проекция навигации и вспомогательной ­информации.

Флагман и первый автомобиль бренда уже не нов — G90 дебютировал в канун 2016 года. Но именно он намекает, по какой стилистической дорожке покатится дальше Genesis. Над рестайлингом «девяностого» работал знаменитый Люк Донкервольке, сделавший имя в концерне Volkswagen, а в 2018‑м севший в кресло вице-президента по дизайну компании Hyundai Motor Group. И если вообще возможно преобразить по сути старую машину, то Люку это удалось. G90 совсем не похож на себя прежнего, но и без заимствований не обошлось.

Уникален лишь гигантский «медиатор» фальшрадиаторной решетки, сменивший ромб в духе Audi. Фары, пронизанные по горизонтали дневными ходовыми огнями, - привет от Volvo. Объединенная светодиодной полосой задняя оптика — здравствуй, Lincoln. С крышки багажника упорхнул крылатый логотип а‑ля Bentley, а новый размашистый росчерк имени Genesis решен в стилистике автомобилей Lincoln и Porsche. Впрочем, каждому своё: многим ближе знакомые штрихи, чем показная самобытность (прости, Lexus LS).

«Турбошестерка» семейства Lambda II объемом 3,3 литра развивает 370 л.с. и формально стоит на ступень ниже топового мотора 5.0 V8. По факту шестицилиндровый мотор выдает на 5 Н·м больше, а ускорение и подхват на высоких скоростях у машин с этими моторами близки.
«Турбошестерка» семейства Lambda II объемом 3,3 литра развивает 370 л.с. и формально стоит на ступень ниже топового мотора 5.0 V8. По факту шестицилиндровый мотор выдает на 5 Н·м больше, а ускорение и подхват на высоких скоростях у машин с этими моторами близки.

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За новой оберткой G90 прячет прежнее «железо». Атмосферная «шестерка» (3,8 л, 309 л.с.) и топовая «восьмерка» (5,0 л, 413 л.с.) уступают в популярности наддувному шестицилиндровому мотору объемом 3,3 литра и мощностью 413 л.с. Genesis G90 3.3T едет не хуже восьмицилиндрового, но заметно экономичнее.

Если вы ждали пневмоподвеску, расслабьтесь на заднем сиденье: ее как не было, так и нет. Развалившись сзади, радуешься жизни: нет явных раздражителей, вкусно пахнет кожей. На выбор предлагают пять вариантов отделки березой, орехом или оливковым деревом открытой структуры — не перекрытой лаком и приятной на ощупь.

Но эти чертовы мелочи! Отъезжающее практически к лобовому стеклу переднее пассажирское кресло — это здорово. Но почему я не могу пропихнуть ступни под переднее сиденье? В G90 — трехслойные уплотнители дверей, двухслойные стёкла, дополнительные маты на полу и активное шумоподавление, но шины всё равно явно слышнее, чем в S‑классе или «семерке» BMW.

Интерьер, по сути, прежний. Лишь кнопки на центральной консоли ­разбросаны иначе, новая мультимедийка теперь с тачскрином и посвежевшей графикой. Селектор автомата и блок управления мультимедиа удобны… и подсмотрены у самых непримиримых немецких конкурентов.
Интерьер, по сути, прежний. Лишь кнопки на центральной консоли ­разбросаны иначе, новая мультимедийка теперь с тачскрином и посвежевшей графикой. Селектор автомата и блок управления мультимедиа удобны… и подсмотрены у самых непримиримых немецких конкурентов.

В версиях с VIP-пакетом массивная консоль делит заднюю часть салона на два посадочных места. С правого можно сдвинуть и отправить на поклон лобовому стеклу переднее пассажирское сиденье.
В версиях с VIP-пакетом массивная консоль делит заднюю часть салона на два посадочных места. С правого можно сдвинуть и отправить на поклон лобовому стеклу переднее пассажирское сиденье.

На подлокотник вынесено раздельное управление климат-контролем и мультимедиа. Но почему сзади нельзя подключить блютус в движении? Приходится просить водителя остановиться.
На подлокотник вынесено раздельное управление климат-контролем и мультимедиа. Но почему сзади нельзя подключить блютус в движении? Приходится просить водителя остановиться.

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Конечно, это мелочи, которые не сразу замечаешь за интересным ценником: G90 можно купить за 4 690 000 рублей, а самые простые «семерка», S‑класс, Audi A8 или Lexus LS в сопоставимом оснащении обойдутся на миллион-полтора дороже.

А есть еще эффектный длиннобазный G90 L (6 860 000 рублей) — такой нарочитой вставки в середине кузова не найдешь ни в одном другом автомобиле.

За пару дней я исколесил Данию вдоль и поперек, а по дороге в аэропорт заглянул в старейший датский городок Рибе. И не удержался от соблазна — взобрался на смотровую площадку кафедрального собора и с пятидесятиметровой высоты полюбовался красными черепичными крышами и хитросплетением древних улочек. Глянул на припаркованный внизу G90 и согласился с тем, что панорамная крыша — опция необязательная. Но бьюсь об заклад, что в G90 нового поколения она, равно как цифровая приборка и пневмоподвеска, всё же появится.

Лучшее соотношение комфорта и статуса на каждый потраченный рубль Непохожий на тебя, непохожий на меня?

Птица счастья. В наше время сложно придумать оригинальный логотип. Тем более когда перед глазами так много примеров для подражания и хочется высокого полета.
Птица счастья. В наше время сложно придумать оригинальный логотип. Тем более когда перед глазами так много примеров для подражания и хочется высокого полета.

Genesis G90

3.3T V6

5.0 V8 

Длина / ширина / высота / база

5205 / 1915 / 1515 / 3160 мм

Объем багажника (VDA)

484 л

Двигатель

бензиновый, V6, 24 клапана, 3342 см³; 272 кВт/370 л.с. при 6000 об/мин; 510 Н·м при 1300–4500 об/мин

бензиновый, V8, 32 клапана, 5038 см³; 304 кВт/413 л.с. при 6000 об/мин; 505 Н·м при 5000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

6,2 с

5,7 с

Топливо / запас топлива

АИ-95/83 л

Расход топлива: смешанный цикл

11,8 л/100 км

12,1 л/100 км

Трансмиссия

полный привод; A8

Обновленный Genesis G90: другое лицо и прежнее «железо»

Фото: Genesis

Обновленный Genesis G90: другое лицо и прежнее «железо»
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