Пройти техосмотр легально, находясь в режиме самоизоляции, гражданам практически невозможно, полагают в Банке России.

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Сейчас водители не могут получить полис ОСАГО без диагностической карты, которая является подтверждением прохождения автомобилем технического осмотра. Но на период пандемии Банк России предложил отвязать друг от друга эти две услуги. Но потом карту все же придется предъявить.

«В том, что касается деятельности страховых компаний, Банк России рекомендует заключать договоры ОСАГО в отсутствие диагностических карт при условии их последующего предоставления страховщику в течение одного месяца после снятия ограничительных мер», — сказала она в ходе онлайн-конференции.

Делается это для сохранения доступности услуги страхования, и в РСА такое решение поддерживают. Как сообщил «Коммерсанту» исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, 30 дней после снятия ограничений будет вполне достаточно для оформления диагностической карты.

В любом случае всплеска аварийности во время режима самоизоляции точно не будет, ездят на машинах мало, интенсивность движения низкая.

Но пострадают в результате этого послабления операторы техосмотра. Они настаивают, что данная рекомендация ЦБ противоречит Закону об ОСАГО, в который никто не вносил изменений. Согласно ему, ездить без техосмотра по-прежнему нельзя. Операторы опасаются, что этот допуск вконец подорвет их бизнес — ведь для них это единственный источник заработка, а им тоже нужно платить аренду, зарплату и налоги. Там считают, что если диагностические карты станут необязательными, то и потом техосмотр никто проходить не будет, и все это негативно отразится на безопасности движения.

Что касается реформы техосмотра, то ее долго готовили, но поняли, что и она сырая, и карантин — не самое подходящее время для внедрения новшеств.

Фото: АГН «Москва»