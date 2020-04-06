Вчера, в 17:01 Клеим Мазду из бумаги — компания поделилась выкройками У многих сейчас появилось свободное время, и чтобы немного развеять скуку, Mazda вслед за Тойотой создала серию бумажных выкроек некоторых своих моделей.
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Бумажные выкройки автомобилей размещены в интернете на официальном сайте компании и страницах социальных сетей Mazda. Модельки очень просты в изготовлении, все, что потребуется — это бумага, принтер, карандаши или краски, ножницы и немного клея.
Mazda предложила создать бумажные поделки шести моделей нового поколения: Mazda2, Mazda3, Mazda6, CX-3, CX-5, MX-5, а также исторических автомобилей, среди которых Cosmo Sport, R360 Coupe и Luce Rotary Coupe.
Не знаем, как взрослым, но детям такое наверняка придется по душе, ну а папы и мамы им помогут.
Это не единственное, что делают автопроизводители, чтобы развлечь своих поклонников, которые спасают мир, сидя дома. На прошлой неделе Audi выпустила 13-страничную книжку-раскраску с набросками A6, Q7 и R8.
Кроме того, можно получить доступ к ряду автомобильных музеев всего мира:
для виртуального посещения доступны технологический центр McLaren, штаб-квартира Pagani, музеи Lamborghini, Ferrari, Toyota, Mazda и Honda. Что касается Мазды, то скачивайте и клейте: Mazda2 Mazda3 Mazda6 CX-3 CX-5 MX-5 Roadster Cosmo Sport R360 Coupe Luce Rotary Coupe Demio Axela Atenza Familia. Картинки: Mazda
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