У многих сейчас появилось свободное время, и чтобы немного развеять скуку, Mazda вслед за Тойотой создала серию бумажных выкроек некоторых своих моделей.

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Бумажные выкройки автомобилей размещены в интернете на официальном сайте компании и страницах социальных сетей Mazda. Модельки очень просты в изготовлении, все, что потребуется — это бумага, принтер, карандаши или краски, ножницы и немного клея.

Mazda предложила создать бумажные поделки шести моделей нового поколения: Mazda2, Mazda3, Mazda6, CX-3, CX-5, MX-5, а также исторических автомобилей, среди которых Cosmo Sport, R360 Coupe и Luce Rotary Coupe.

Не знаем, как взрослым, но детям такое наверняка придется по душе, ну а папы и мамы им помогут.

Это не единственное, что делают автопроизводители, чтобы развлечь своих поклонников, которые спасают мир, сидя дома. На прошлой неделе Audi выпустила 13-страничную книжку-раскраску с набросками A6, Q7 и R8.

Кроме того, можно получить доступ к ряду автомобильных музеев всего мира: для виртуального посещения доступны технологический центр McLaren, штаб-квартира Pagani, музеи Lamborghini, Ferrari, Toyota, Mazda и Honda.

Что касается Мазды, то скачивайте и клейте:

Mazda2

Mazda3

Mazda6

CX-3

CX-5

MX-5

Roadster



Cosmo Sport

R360 Coupe

Luce Rotary Coupe

Demio

Axela

Atenza

Familia.

Аналогичное развлечение ранее предложила и Toyota, выложив в интернет шаблоны нескольких моделей.



Клеим Мазду из бумаги — компания поделилась выкройками У многих сейчас появилось свободное время, и чтобы немного развеять скуку, Mazda вслед за Тойотой создала серию бумажных выкроек некоторых своих моделей. Клеим Мазду из бумаги — компания поделилась выкройками

Картинки: Mazda