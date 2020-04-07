Круто отжег! BMW M5 «прожил» пять минут после покупки

Парню из Балтимора крупно не повезло: его новенький BMW M5 2020 разбили вдребезги почти сразу же после выезда из автосалона.

Фото разбитого автомобиля появились в одной из соцсетей с легкой руки одного из пользователей Shahzaib M., хотя есть подозрения, что это не его машина, а он просто стал свидетелем произошедшего.

Он написал, что авария произошла в Балтиморе (штат Мэриленд, США), и не по вине водителя новенькой иномарки. В нее въехал другой автомобиль, после чего водитель М5 потерял управление и врезался в бетонный столб.

Автомобиль виновника аварии проехал еще немного, после чего его развернуло на 180 градусов. Детали происшествия не сообщаются, ну а ущерб — налицо. Весь передок M5 был был разрушен в результате аварии. Удар был такой силы, что капот сложился, повреждена также задняя левая часть машины (дверь и крыло), куда, по всей видимости, и пришелся удар.

Все участники аварии остались живы и невредимы, но для владельца M5 это определенно был плохой день, поскольку его автомобиль, судя по показаниям на одометре, проехал всего 11 км. Впрочем, этот M5, несомненно, был застрахован.

Такой спортивный седан стоит в США от 102 700 долларов и оснащен 4,4-литровым мотором V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 592 л.с. Это позволяет полноприводному седану разгоняться до сотни за 3,4 секунды и развивать скорость до 305 км/ч.

В Приморском крае водитель легковушки неожиданно попал в плен из-за обрушившегося моста. Впрочем, смог выбраться сам.

Видео: YouTube