Toyota передаст врачам 45 автомобилей — журнал За рулем

Toyota передаст врачам 45 автомобилей

В программе участвуют все модели марок Toyota и Lexus.

Материалы по теме
BMW выдала машины волонтерам на период карантина

Российское подразделение компании Тойота передаст 45 автомобилей Toyota и Lexus медицинским работникам, ежедневно борющимся с распространением вируса в нашей стране. Достигнута договоренность с несколькими учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Минздрава.

Автомобили из корпоративного парка будут выданы медикам, оказывающим медицинскую помощь пациентам, находящимся в режиме самоизоляции в Москве и Московской области. Технику также используют для диагностических выездов и оперативной доставки анализов в лаборатории.

Все машины, в том числе кроссоверы и внедорожники, будут специально подготовлены перед передачей и выданы на три месяца, а в случае необходимости компания продлит пользование.

Фото: Toyota

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...