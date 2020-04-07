Toyota передаст врачам 45 автомобилей

Перегорела фара. А ехать-то можно?

Вряд ли такая неожиданность застанет вас врасплох с личным автомобилем, хотя и такое бывает. На работу надо (ну ладно, многим в мае надо будет только), сели вы в машину, а фара — упс. Но еще сложнее, если машина арендованная.