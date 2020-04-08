Жигули ВАЗ-2101 были выпущены тиражом около 4,8 млн экземпляров.

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В воскресенье, 19 апреля 1970 года, с конвейера ВАЗа сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101. Модель была создана на основе Fiat-124 и поначалу собиралась из итальянских комплектующих, однако по конструкции изрядно отличалась от прародителя в сторону большей надежности, выносливости и простоты. В то же время двигатель советской машины был более прогрессивной конструкции, нежели у Fiat.

Седан ВАЗ-2101 стал наиболее массовой моделью как для предприятия, так и для всего отечественного автопрома: с 1970 по 1988 год было выпущено около 4,8 миллионов экземпляров, считая модификации ВАЗ-21011 и —21013. Собственно, «единичка» и сформировала в СССР понятие «массовый автомобиль»: завод в Тольятти стал единственным в Союзе, способным выпустить 660 000 автомобилей в год.

В 2000 году по итогам опроса читателей «За рулем» ВАЗ-2101 был признан «Российским автомобилем столетия», в голосовании приняло участие более 80 000 человек. На втором и третьем месте тогда были ГАЗ-21 Волга и Lada 110.

День 19 апреля считается на АВТОВАЗе корпоративным праздником. Полувековой юбилей «ноль-первой» закрывает череду праздничных дат, отмечающихся на заводе последние четыре года, — в 2016 году исполнилось 50 лет самому Волжскому автозаводу. Пока непонятно, как будет отмечаться праздник в сложившихся условиях. Скорее всего в этот раз обойдется без массовых мероприятий. Может быть, все пройдет в виртуальном режиме?

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Пока же можно вспомнить, как создавался ВАЗ-2101, и почитать удивительную историю владения таким автомобилем, а знатокам отечественного автопрома — пройти короткий тест на память.

Фото: АВТОВАЗ