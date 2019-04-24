Короткий тест на память: что надо было докупать за 30 руб. на ВАЗ-2101?

Хотя первые Жигули и происходили из иномарок, на них поначалу не было предусмотрено многих элементов безопасности. Даже таких...

ВАЗ-2101 — читай, первая настоящая иномарка, с которой вплотную познакомились жители СССР — несколько лет выпускался без ремней безопасности. Поэтому их владельцам вскоре пришлось раскошелиться на 30 ₽: ремни стали обязательными. И если, к примеру, на ГАЗ-21 установить их было невозможно, то на «копейках» все крепежные места были предусмотрены конструкцией. Покупайте и устанавливайте — нет проблем.

На более поздних Жигулях ремни были штатными, но появилась другая напасть.

Многие владельцы ВАЗ, успевшие сменить первые Жигули на более поздние, стали жаловаться на то, что их новенькие машинки, в отличие от старых, стали какими-то «хилыми» и шаркают по асфальту.

Разгадка была простой: Жигули стали серийно оснащать резиновыми фартуками колесных арок — читай, брызговиками. Они-то и стали задевать за дорожное полотно при полной загрузке машины.

А вот другая модернизация проходила совсем не гладко. С появлением ВАЗ-2105 было зафиксировано несколько случаев самовозгораний машины — тут уже не до шуток и шарканий!

Виновной в поджогах оказалась деталь, отсутствовавшая в прежних Жигулях, — карданный вал рулевого управления.

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Новая травмобезопасная конструкция рулевого управления оказалась недостаточно «дуракоустойчивой», а потому не предусматривала того, что при сборке/разборке этого узла чьи-то шаловливые ручонки не закрепят как следует проходящий рядом жгут проводки. В этих случаях кардан иногда «дотягивался» до силового провода и коротил его на массу.

В заключение отметим, что на ВАЗ-2101 начисто отсутствовали потребители электроэнергии, подсаживающие аккумуляторную батарею при стоянке машины. А вот в случае с «элитой» тех времен — моделью 2103, которая стоила уже не 5500, а 7500 ₽, владельцы поначалу ломали голову: дескать, все выключено, а 5 миллиампер куда-то утекают. Виноваты оказались часы АЧЖ-1, которые, понятное дело, должны были ходить круглосуточно.

На передней панели ВАЗ-2103 появились часы. Они и расходовали заряд АКБ даже во время стоянки автомобиля.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. А знаете ли вы, что на первых Жигулях не было насоса стеклоочистителя? А какие запчасти для Жигулей были особенно дефицитными? Тогда, может быть, помните, сколько стоила «копейка» ВАЗ-2101?