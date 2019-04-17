ВАЗ и стеклоомыватель из грелки... нет, не шутка!

А вы знали об этом? Для включения стеклоомывателя на ВАЗ-2101 водителю следовало интенсивно поработать большим пальцем левой руки!

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На первых Жигулях любые технические решения поначалу казались идеальными — и даже отсутствие электрического насоса стеклоомывателя никого не смущало.

Итальянцы не могли сделать плохо, а потому мягкая кнопка-диафрагма в левой части передней панели выглядела вполне уместной. Для подачи жидкости на ветровое стекло следовало несколько раз нажать и отпустить эту кнопку. Всякий раз жидкость сначала поступала через выходной клапан к жиклерам-форсункам, а затем, при возврате диафрагмы в прежнее состояние, жидкость засасывалась в полость через другой клапан.

При этом никакого бачка в нынешнем понимании этого слова на Жигулях вообще не было: вместо него на левом брызговике подкапотного пространства размещалось некое подобие медицинской грелки.

В целом энергонезависимая система работала без нареканий.

Однако отсутствие зимних омываек давало себя знать: в мороз палец водителя неожиданно натыкался на твердое препятствие — замерзшую жидкость.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. А знаете ли вы, что на первых Жигулях не было насоса стеклоочистителя? А какие запчасти для Жигулей были особенно дефицитными? Тогда, может быть, помните, сколько стоила «копейка» ВАЗ-2101?