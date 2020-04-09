Скоро парад Победы. Вот как танкистов защитят от коронавируса

Однако ясности, состоится ли он, пока нет.

До сих пор неясно, будет ли в связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой проводиться праздничное мероприятие, посвященные Дню Победы, а если будет, то в каком формате. Ведь мероприятие массовое, а такие сейчас в Москве запрещены. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков отвечал, что сиюминутное решение власти принимать не намерены, вопрос находится на стадии проработки.

Тем не менее, в настоящее время подготовка к Параду 9 мая 2020 года в Москве проходит по графику, причем в репетициях участвуют как техника и авиация, так и пешие военные — в понедельник в Алабине прошла первая тренировка.

Но меры защиты предусмотрены. Так, в концерне «Уралвагонзавод» сообщили, что у всех выпускаемых танков есть коллективная система защиты экипажа от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и бактериологического оружия. Речь, в том числе, о танках Т-72Б3М и Т-90М, которые примут участие в параде Победы на Красной площади, сообщает ТАСС.

Основу поражающего действия биологического оружия составляют болезнетворные микроорганизмы, к которым, в частности, относятся бактерии, вирусы, грибки и вырабатываемые ими токсины. Специальные датчики, установленные на технике, фиксируют присутствие в окружающей среде признаков применения противником оружия массового поражения и автоматически активируют комплекс мер по защите экипажа. Хотя при желании защиту можно активировать и в ручном режиме.

Танк в этом случае герметизируется, закрываются переточные отверстия в перегородке моторно-трансмиссионного отделения. Обмен воздуха с боевым отделением, где находится экипаж, и десантным отделением (в случае БТР или БМП) прекращается, так как самый большой объем воздуха закачивается именно в двигатель.

Башня уплотняется самозатягивающейся резиновой манжетой, после этого поступающий снаружи воздух начинает проходить через фильтры, которые задерживают любые отравляющие химические вещества, биологические, бактериологические, радиоактивную пыль. Внутри машины создается избыточное давление, таким образом, даже при открытом люке воздух будет только выходить наружу.

В таком положении экипажи танков могут находиться минимум сутки. Запас воды и сухой паек предусмотрены на трое суток.

Впрочем, не только танки имеют защиту, но и боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры (БТР), боевые машины десанта (БМД). На бронемашинах предусмотрен общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и противогаз, экипаж сдает нормативы по их применению.

А пока автоконцерны, соблюдая меры осторожности, стали возобновлять производство в России. Начал работу завод Haval под Тулой, готовятся запустить процесс с понедельника АВТОВАЗ и «Автотор».



Фото: Марина Молдавская/ТАСС