Завод Haval в Туле возобновил производство автомобилей

Допустим, вас не напугали ни кульбиты рубля, ни приостановка деятельности большинства автомобильных дилеров. Хотите купить автомобиль сейчас — ваше право. «За рулем» рассказывает, как сделать это правильно.
Сервис avtocod.ru проанализировал историю проверок авто по госномеру за последние три года. Выяснилось, что за указанный промежуток времени фигурирует 1 331 703 машин с выданной лицензией на работу в такси. При этом почти полмиллиона из них — 498 458 лицензий — были прекращены.
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