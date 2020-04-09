Завод Haval в Туле возобновил производство автомобилей

Это первый иностранный автоконцерн, начавший сборку машин в нерабочий период.

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Дочерняя марка китайского автоконцерна Great Wall Motors компания Haval в Туле возобновила производство автомобилей, о чем сообщила на свой страничке в Instagram.

«Мы производим автомобили, но для нас нет ничего важнее людей. С сегодняшнего дня Haval возобновляет работу своего завода в Туле. Мы обеспечиваем беспрецедентные меры безопасности для наших сотрудников, клиентов и партнеров», — говорится в сообщении.

Утверждается, что на заводе 24 часа семь дней в неделю соблюдается особый режим уборки и дезинфекции помещений и инвентаря; все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и соблюдают социальную дистанцию, а в столовой приняты дополнительные меры предосторожности.

Также есть постоянная связь с медицинскими и санитарными службами, а сотрудников перевозит корпоративный транспорт, который периодически тщательно дезинфицируют.

Завод по выпуску автомобилей китайский концерн Great Wall открыл в июне 2019 года в особой экономической зоне «Узловая». Выпускают там три модели: внедорожник H9, кроссовер F7 и купе-кроссовер F7x.

Недавно стало известно, что по соседству с этим заводом китайская компания намерена построить завод по производству двигателей, инвестировав в него 17,75 млрд рублей. Заявленная мощность предприятия — 80 тысяч двигателей в год, а региону это дополнительно даст порядка 300 рабочих мест.

Haval стала одной из марок, которые в период пандемии решили предоставить автомобили медикам, оказывающим помощь инфицированным.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС