Haval и Changan тоже хотят отдать автомобили врачам

А еще Haval временно перекрасил логотип.

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Китайские компании Haval и Changan присоединились к другим брендам, представленным в России и оказывающим безвозмездную помощь в борьбе с коронавирусом. Представители марок выразили готовность предоставить автомобили медикам, оказывающим помощь инфицированным.

«В рамках акции #ЦветНадежды Haval также временно меняет цвет логотипа в социальных сетях на красно-желтый в знак благодарности и поддержки сотрудников центра в Коммунарке. Таким образом компания хочет заявить, что готова стать брендом-волонтером и предложить помощь врачам, передав свой автопарк под нужды медицинского и административного персонала», — заявили в российском офисе Haval.

Отметим, что красный и желтый — это цвета бейджей, введенных для медработников больницы в московской Коммунарке, первой принявшей на себя удар пандемии в России. Красный цвет предписан врачам, желтый — медсестрам и медбратьям.

«Мы восхищаемся вашим героизмом и хотим внести свой вклад в борьбу с пандемией Covid-19, угрозой для всего человечества. Команда Changan готова поддержать вас в этот непростой для всех период и предоставить автомобили из нашего автопарка для сотрудников медучреждений», — говорят в представительстве Changan в РФ.

Ранее о желании предоставить свои автомобили российским медикам заявила Toyota, а первыми брендами-волонтерами в России стали Audi и BMW.

Фото: Haval, Changan.