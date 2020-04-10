Haval готовит внедорожник с внедорожным дизайном

Это будет новое поколение Haval H5.

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В отличие от нынешнего поколения модели Н5, новый автомобиль получит совершенно иной дизайн — динамичная обтекаемая внешность городского кроссовера уступит место рубленым внедорожным формам. Кстати, есть вероятность, что автомобиль останется рамным.

На шпионских фотографиях прекрасно видно переднюю часть автомобиля с большой прямоугольной решеткой радиатора и классическими круглыми фарами, оснащенными светодиодами. На решетке радиатора видны три горизонтальные хромированные полоски, состоящие из трех отрезков каждая, а на верхней расположен логотип Haval темного цвета.

Ниже расположен черный бампер, который, благодаря цвету и форме, напоминает силовой. Внизу бампера установлен такой же темный дефлектор. Черным пластиком закрыты и колесные арки автомобиля, а также пороги. Видно, что и задний бампер у кроссовера черного цвета. Зеркала заднего вида также имеют обтекатели черного цвета, но, судя по другому снимку, могут окрашиваться в цвет кузова.

На крыше есть рейлинги для перевозки груза, которые обычно не сочетаются с панорамной крышей. Но разработчики Haval решили совместить практичность с эффектной опцией.

В салоне будет установлен большой сенсорный экран. Судя по снимку, он будет «парящим» над центральной консолью, как это принято делать в современных моделях.

Пока неизвестно, какими двигателями и коробками передач будет оснащаться новый Haval H5. Нет информации и о дате премьеры.

В этом месяце, 20 апреля 2020 года, в России должны начаться продажи Haval H5 нынешнего поколения. Цены пока на него не объявлены.

Фото: autohome.com.cn