Jeep Grand Cherokee кардинально изменится впервые за десять лет

В основе — платформа Alfa Romeo, а моторы — от четырехцилиндровых до V8, включая гибриды.

Модель Jeep с культовым названием готовится в пятый раз сменить поколение и впервые — за последние десять лет, сообщает североамериканский Сar and Driver. Актуальное на сей день поколение (на фото), родившееся еще в эпоху DaimlerChrysler, имеет общую базу с Mercedes-Benz ML и GL, а вот новый автомобиль получит гены концерна FCA — платформу Giorgio, на которой базируется, в частности... спортседан Alfa Romeo Giulia.

Есть, конечно, и носители из стана SUV — та же платформа у Alfa Romeo Stelvio, но это кроссовер, поэтому вопросы о внедорожном арсенале нового Grand Cherokee, наличии у него раздаточной коробки с понижающей передачей и собственно сохранении статуса честного внедорожника остаются открытыми.

Известно, что у базовой версии будет задний привод и 2-литровая бензиновая «турбочетверка» под капотом. Среди силовых агрегатов также 3,6-литровый атмосферный V6. Оба двигателя, скорее всего, окажутся гибридами, потому что будут дополнены электрической частью eTorque. Для топ-версии Trailhawk заявлен компрессорный V8. В салоне ожидается цифровая «приборка», большой мультимедийный экран и селектор трансмиссии в виде шайбы.

В России Grand Cherokee — наиболее популярный автомобиль американской марки, в прошлом году компания продала 861 внедорожник текущего поколения. Так что автомобиль точно стоит ждать у нас, но вот дата появления — в сложившихся обстоятельствах это самый сложный вопрос.

А хорошая новость в том, что у Grand Cherokee теперь будет опциональный третий ряд кресел, на что глава FCA Майк Мэнли намекал еще в марте 2019 года.

Фото: Jeep