Jeep готовит семиместный внедорожник

Новая модель будет больше, чем Grand Cherokee, но меньше, чем другая новинка Jeep — Wagoneer.

Материалы по теме Jeep рассекретил свой самый большой кроссовер

Компания Jeep намерена расширить свой модельный ряд новым автомобилем. Это будет семиместный внедорожник, который расположится между Grand Cherokee и Wagoneer. Эти планы подтвердил глава FCA Майк Мэнли.

«Мы сделали несколько заявлений об инвестициях в наши заводы в США, которые очень важны для нас, потому что это позволит выпустить две новые модели Jeep в тех сегментах, в которые я, честно говоря, давно хотел вывести Jeep. Одним из них является сегмент больших внедорожников. В нем относительно немного конкурентов и это может быть удачной нишей для Jeep и для новой модели Grand Wagoneer. Второй моделью является трехрядный внедорожник, который технически будет находиться в том же сегменте, что и Grand Cherokee. Примерно 60% продаж в этом сегменте приходятся на трехрядные кроссоверы, а Grand Cherokee удовлетворяет лишь 40% спроса. Появление новой модели откроет для нас эти 60%», — заявил Мэнли.

То есть новый трехрядный внедорожник будет стоять рядом с моделью Grand Cherokee, но вряд ли носить то же имя.

«Для меня Grand Cherokee является некой иконой, поэтому я говорю о трехрядном джипе как о новой модели. Это все равно что менять дизайн Wrangler — меня бы распяли!» — расставил точки над «i» Майк Мэнли.

Ожидается, что в 2019 году у Jeep появятся сразу три новые модели. Сначала выйдет пикап Gladiator, затем появятся гибридные Renegade и Compass, представленные в этом месяце на Женевском автосалоне в 2019 году. Можно ожидать, что Wagoneer, новый Grand Cherokee и его трехрядная версия тоже получат гибридные силовые установки.

К сожалению, некоторые модели Jeep не отличаются безопасностью и проваливают тесты Euro NCAP.

Зато на бездорожье они сражаются до конца. Даже распадаясь пополам, они продолжают штурмовать грязь (видео).

Фото: Jeep