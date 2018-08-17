Новый Jeep Wrangler в России: цены и комплектации

Культовый американский внедорожник нового поколения доступен в России в трех- и пятидверной версиях, трех комплектациях, но всего с одним двигателем. Минимальная цена — 3 150 000 рублей.

О всех технических и поведенческих особенностях нового Джипа можно почитать в тест-драйве «За рулем». В России Wrangler можно купить только с 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» (272 л.с., 400 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом, тогда как на других рынках внедорожник предлагается также с турбодизелем и старым добрым атмосферным V6 — очень странно, что эти двигатели к нам не привезли, ведь у нас не очень жалуют бензиновые турбомоторы!

Самый доступный трехдверный Jeep Wrangler в комплектации Sport оценен в 3 150 000 рублей (пятидверка дороже на 230 тысяч). В базовое оснащение входят четыре подушки безопасности, сигнализация, кондиционер, круиз-контроль, обогрев руля и передних сидений, задние датчики парковки, мультимедийная система Uconnect 5.0 (цифра указывает на размер сенсорного экрана в дюймах) с восемью громкоговорителями, жесткая крыша, литые 17-дюймовые колеса.

Комплектация Sahara стоит от 3 490 000 рублей за трехдверку и от 3 730 000 рублей за пятидверный внедорожник. В нее включены светодиодная атмосферная подсветка салона, трубчатые подножки, тонированные стекла, удаленный пуск двигателя, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, мультимедийная система Uconnect 7.0 с девятью динамиками Alpine.

За оффроудную версию Rubicon с двухступенчатой раздаткой Rock-Trac, блокировками межколесных дифференциалов, усиленными мостами, активным передним стабилизатором, зубастыми шинами и силовыми порогами придется отдать минимум 3 740 000 рублей за трехдверную версию и 3 950 000 рублей за пятидверную.

Своих покупателей новый Wrangler в России, безусловно, найдет, но немного: в прошлом году дилеры реализовали у нас всего 85 внедорожников этой модели. Для сравнения скажем, что Grand Cherokee разошелся в 2017-м тиражом 752 экземпляра.

В начале августа Jeep объявил рублевые цены на компактный кроссовер Compass нового поколения.

В июле были названы рублевые цены на обновленный среднеразмерный кроссовер Jeep Cherokee.

Также этим летом в России стартовал прием заказов на самый мощный внедорожник в мире — Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Фото: Jeep