Внедорожник Jeep Wrangler в новом поколении стал на удивление цивилизованным. А в многообразии его модификаций можно и запутаться.Автор «За рулем» протестировал две из них — Sahara и Rubicon.

Одна из особенностей топовой версии Rubicon — шины BF Goodrich Mud Terrain. Крылья-фендеры, как и в случае с базовой версией Sport, не окрашены в угоду практичности. И подножек нет — геометрическая проходимость важнее чистых брюк.

Мультимедийный комплекс с 8,4‑дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, обогрев руля и бесключевой доступ на каждой двери. А еще — система мониторинга мертвых зон, датчики света и дождя и даже обшитая кожей передняя панель. Подобное описание уместно в рекламном буклете дорогого бизнес-седана. Однако сегодня речь о внедорожнике Jeep Wrangler четвертого поколения. Визуально он до боли похож на предка, но изменений достаточно, чтобы избегать болезненного для производителя слова «рестайлинг».

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Если после прочтения первого абзаца вы потянулись к валокордину и корвалолу — выдыхайте. Тренды и окультуривание не помешали Джипу остаться брутальнейшим «гряземесом». Даже больше! В основе нового Рэнглера — рама из высокопрочной стали: она стала жестче и на полцентнера легче. На алюминиевую диету сели двери и крылья, рамка лобового стекла и капот. Помимо борьбы с килограммами американцы допилили хардкорную трансмиссию Rock-Trac, увеличив передаточное отношение демультипликатора с 2,72 до 4,0. Впрочем, такая доступна не каждому Рэнглеру.

И здесь самое время заглянуть в конфи­гуратор. Чтобы вы не запутались в бесконечных версиях, объясню на пальцах. Wrangler бывает в трех вариантах исполнения — Sport, Sahara и Rubicon. Первый — самый доступный: минимум оснащения, строго черные крылья-фендеры, «гражданские» шины Bridgestone Dueler и трансмиссия Comand-Trac c двухступенчатой раздаткой и механической блокировкой заднего дифференциала. Sahara отличается лишь оснащением. А вот Рубикону полагается трансмиссия Rock-Trac c электронными блокировками межколесных дифференциалов, усиленные мосты Dana 44, активный передний стабилизатор поперечной устойчивости и зубастые шины BF Goodrich.

Интерьер гораздо приятнее, чем у машины прежнего поколения: качественные материалы и неплохая эргономика. Разрешение изображения с камеры заднего вида выше, чем на Grand Cherokee.

Между спидометром и тахометром — 7-дюймовый информационный дисплей.

На панель приборов можно вывести, в том числе, информацию об активных блокировках.

Блокировки меж­колесных дифференциалов — прерогатива трансмиссии Rock-Trac, доступной только Рубикону.



Определились с версией? Теперь придется прикончить еще одну вечность, чтобы выбрать тип крыши. На выбор три варианта: обыкновенный матерчатый верх на механических защелках, продвинутая «тряпка» с сервоприводом и жесткая крыша-трансформер из трех составных частей. Мороки с последней больше всего, но именно с жесткой крышей Wrangler, как несложно догадаться, самый тихий. А еще можно удариться в другую крайность и «раздеть» Jeep до состояния пляжного багги. Процесс займет примерно пятнадцать минут: чтобы сложить переднее стекло, нужно открутить лишь четыре болта. Раньше — два­дцать восемь!

В Штатах покупателям придется выбирать между новым 200‑сильным дизелем, 272‑сильной бензиновой «турбочетверкой» и старым 284‑сильным Пентастаром 3.6 V6, который выберут ретрограды из разряда «двухлитровым бывает только сок». А до нас и Западной Европы доедут лишь первые два мотора. Больше того, сначала в России будет доступна только бензиновая «четверка» в связке с 8-ступенчатым автоматом. Дизель появится позже — в середине осени (хотелось бы верить — ближайшей), если у российского офиса Jeep всё пойдет по плану.

На ездовой премьере в Австрийских Альпах рядом с легендарным «А1‑Рингом» — только дизельные машины. Начинаю с четырехдверной (производитель классифицирует Рэнглеры именно так) Сахары, ведь на пути к горному лагерю — длинный асфальтовый маршрут.

Посадка за рулем обычная. И только дылда-капот мешает притвориться, будто ведешь плохо настроенный кроссовер. Для Рэнглера это комплимент. Турбодизель тих и отлично ладит с коробкой, да и ездовой комфорт на высоте. Поведением на асфальте новый Wrangler не уступает тойотовскому Форчунеру, и это вновь комплимент на фоне тряского предшественника с «длинным» рулем и сонным 5-ступенчатым автоматом.

Багажник короткого Рэнглера с разложенными задними сиденьями откровенно мал — всего 192 литра. А вот у длиннобазной машины целых 533 литра.

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Горный участок, по сути, один. Однако в некоторых местах установлены таблички: Sahara — налево. Rubicon — направо. Или наоборот. Я проехал оба маршрута на соответствующих Рэнглерах и могу сказать, что организаторы перестраховались. В растущих из плеч руках Wrangler Sahara на гражданском «бридже» замечательно справился бы с предназначенным для Рубикона бродом и спокойно вскарабкался бы во все подъемы. Вне зависимости от версии Wrangler способен уходить под воду на 762 мм. А углы въезда, съезда и рампы у двухдверки просто блестящие — 36,4, 30,8 и 25,8° соответственно.

Разумеется, Rubicon на злых шинах BF Goodrich и с «ползучей» понижайкой чувствует себя еще увереннее. Но если не проводишь все выходные на соревнованиях по джип-триалу, я не представляю, для чего подобный арсенал. Думаю, многие обеспеченные поклонники марки выбирают топовую версию только лишь потому, что Rubicon для Рэнг­лера — то же, что Turbo S для Porsche 911 или Z06 для Корвета. И я по-доброму им завидую. Сменив поколение и подтянув ездовой комфорт, Wrangler способен играть роль единственного автомобиля в семье. А по совместительству — гениальнейшего «проходимца» и кабриолета.

Wrangler Sahara (серый) — этакий яппи с задатками лесоруба. На бездорожье не сильно уступает Рубикону (красный), но за его рулем вы будете органичны даже в дорогом костюме.

Когда я писал этот текст, российские цены на новый Wrangler еще не объявили. Однако, если ориентироваться на американский рынок, где за базовый Jeep в исполнении Sport с мягкой «ручной» крышей просят 27 500 долларов, а цена Рубикона может перевалить за 45 000 долларов, несложно предположить, что без двух с половиной, а то и трех миллионов рублей мечтать о новом Рэнглере не имеет смысла.

Первые машины появятся у дилеров в начале августа. Редкий случай: новая машина дебютирует у нас на пару месяцев раньше, чем в Западной Европе.

Гибрид подводной лодки, пляжного багги и прогулочного кабриолета …по цене всего вышеперечисленного

Jeep Wrangler Rubicon 2-door Jeep Wrangler Sahara 4-door Длина / ширина / высота / база 4334 / 1894 / 1838* / 2459 мм 4882 / 1894 / 1879** / 3008 Объем багажника (VDA) 192–587 л 533–1044 л Снаряженная / полная масса 2086 / 2491 кг 2037 / 2563 кг Двигатель дизельный, Р4/16, 2143 см³; 147 кВт / 200 л.с. при 3500 об/мин; 450 Н·м при 2000 об/мин бензиновый, Р4/16, 1995 см³; 200 кВт / 272 л.с. при 5250 об/мин; 400 Н·м при 3000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,6 с н.д. Максимальная скорость 160 км/ч 177 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 66 л АИ-95, АИ-98 / 81 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,0 / 6,5 / 7,4 л / 100 км 11,0 / 7,2 / 8,6 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8

*Со стандартной жесткой крышей. **С мягким верхом.

Фото: Михаил Кулешов и Jeep