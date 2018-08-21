Угоняли машины и требовали денег: задержана банда вымогателей

Криминальный бизнес по «возврату автомобилей» оказался не слишком рентабельным.

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В Санкт-Петербурге оперативники задержали банду злоумышленников, пытавшихся построить преступный бизнес на угоне автомобилей. В полицию Невского района обратился владелец белого фургона 2017 года выпуска, пояснивший, что автомобиль у него угнали (сумма ущерба составила 600 000 рублей), а за возврат транспортного средства неизвестные требуют 150 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело о краже (статья 158, часть 3 УК РФ), и 8 апреля в ходе розыскных мероприятий оперативникам удалось обнаружить угнанный фургон, сообщает сайт МВД. Они устроили засаду, в результате которой задержали троих подозреваемых — двоих граждан закавказских государств, ранее судимых за кражи и угоны, и гражданку России, проживающую в Ленобласти.

Сыщики установили схему, по которой действовали мошенники. Один из мужчин вскрыл дверь автомобиля, женщина перегоняла автомобиль в укромное место, где он должен был находиться во время переговоров с владельцем, а второй мужчина вел автомобиль сопровождения. Теперь белый фургон вернулся к владельцу, а у полиции есть основания полагать, что преступная группа совершила целый ряд аналогичных преступлений в Санкт-Петербурге. Ведется следствие.

А в Горно-Алтайске выпивший гражданин принял угонщика своего авто за таксиста и доехал с ним до дома.

Фото: Axel Heimken/DPA/TASS