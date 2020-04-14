Подорожало всё, кроме Ferrari: новые прайс-листы автосалонов

И это только начало, несмотря на то, что сейчас машины почти не продаются.

Цены на машины растут — за первый квартал они увеличились в среднем на 2–5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дилера «Авилон». Причины известные — колебания курса рубля, повышение ставок утильсбора и инфляция. Модели марки Hyundai в среднем подорожали на 2%, Volvo — на 2–3%, Cadillac Escalade — на 4,7%, Escalade ESV — на 4,5%, Chevrolet Tahoe — на 3%, Traverse — на 1,4%, Audi — на 2,5%, Jeep — на 3%, Mercedes Benz — на 3,5%, Volkswagen — на 3–5%.

На 3,9–7,3% выросли в цене и машины Citroen, на 1,1–8,7% — кроссоверы Nissan, на 1,9–8,3% — Peugeot и на 1,1–3,5% — Suzuki. Прибавили в цене большинство моделей BMW и Renault, изменились ценники на ходовые модели Skoda. Toyota — Camry и RAV4 — получили «прибавку» в 2–2,4% и 2–2,8% соответственно.

Из люксовых брендов в начале апреля провел индексацию на некоторые модели на 7% Rolls-Royce — на фоне роста курса фунта в России. Aston Martin, Ferrari, Maserati ценники пока не обновляли.

В BMW пока сохраняют цены на машины, которые собирают в Калининграде из готовых машинокомплектов, на остальные планируется повышение — в среднем на 5%, Меrcedes—Benz планирует обновить ценники с 1 мая.

По чуть-чуть прибавили в цене ходовые модели бюджетного сегмента: Kia Ceed и Soul — на 10 тыс. руб, Seltos — 20 тыс. руб., Stinger и Sorento XM — 30 тыс. руб.; Lada Largus, Vesta седан и XRay с 1 апреля прибавили в цене по 7 тыс. руб., Vesta SW и SW Cross — 9 тыс. руб., Granta — 5–6 тыс. руб., Niva — 6 тыс. рублей.

Некоторые дилеры уже возобновили работу в таких регионах, как Мордовия, Удмуртия, а также Амурская, Белгородская, Воронежская, Рязанская, Самарская и Саратовская области. Однако продажи не совсем полноценные, тест-драйв по-прежнему запрещен.

Возобновили выпуск машин КАМАЗ, АВТОВАЗ, Mazda-Sollers, ГАЗ, Haval, «Автотор», а завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (также выпускает Kia Rio) объявил о работе до 17 апреля в одну сокращенную смену.

Эксперты полагают, что тенденция к повышению цен есть, так как в марте было распродано много автомобилей, склады пустеют, сроки возобновления поставок пока неизвестны. Производства в России только начинают запускать, импорт приостановлен, так что настоящего повышения цен мы пока не увидели.

Согласно AEB, в марте продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 4% и составили 162 321 автомобиль.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС