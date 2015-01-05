По опросу «За рулем», поддержку врачей автопроизводителями не одобряют 60% людей, но желающих помочь это не останавливает.

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Компания Hyundai запустила программу поддержки медицинских работников и волонтеров в Москве и других регионах России.

Во время пандемии многие люди лечатся дома. Не только от пневмонии. Чтобы оставшиеся после «оптимизаций» врачи могли оказать помощь как можно большему количеству людей, им необходим транспорт, которого не хватает.

Компания Hyundai разработала программу обеспечения транспортной мобильности для врачей и медперсонала не только в Москве, но и в других регионах.

«Мы восхищаемся самоотдачей и мужеством врачей и медперсонала, ежедневно борющихся за жизнь и здоровье пациентов в режиме максимальной нагрузки, а также благодарим волонтеров за неравнодушие и тяжелый труд в оказании помощи всем, кому она нужна в это трудное время», — говорит управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

В рамках программы Hyundai предоставил автомобили волонтерам в большинстве крупных российских городов и помощь наиболее загруженным больницам столицы.

В частности, Российскому медицинскому обществу было передано 10 000 промокодов для поездок на такси Ситимобил, действительных в течение трех месяцев. В рамках инициативы #МЫВМЕСТЕ волонтеры, занятые доставкой продуктов и лекарств пожилым людям, получили 100 автомобилей Creta и Solaris, а также топливные карты. В Москве и Подмосковье было выдано 30 кроссоверов Creta, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 18. По 9 автомобилей получили Симферополь и Севастополь, еще по 6 машин были отправлены в Екатеринбург, Самару, Казань и Ростов-на-Дону. Краснодар и Сочи получили по 5 автомобилей.

В самые загруженные во время эпидемии больницы Москвы Hyundai поставляет необходимые медикам предметы.

10 000 и еще 100 Hyundai — компания помогает медикам и волонтерам По опросу «За рулем», поддержку врачей автопроизводителями не одобряют 60% людей, но желающих помочь это не останавливает. 10 000 и еще 100 Hyundai — компания помогает медикам и волонтерам

13 апреля 2020 года российский завод Hyundai под Санкт-Петербургом возобновил работу.

Фото: Hyundai

Видео: YouTube