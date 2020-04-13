Российский завод Hyundai снова заработал

Пока на предприятии будет трудиться лишь небольшая часть сотрудников.

С понедельника 13 апреля предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) в Санкт-Петербурге вернулось к производству автомобилей. Период возобновления очерчен текущей неделей — очевидно, не все производства заработают сразу. Работа будет вестись в одну сокращенную смену, сообщает пресс-служба компании.

Несмотря на перезапуск конвейера, на работу выйдут только необходимые в производстве сотрудники, большинство же останется дома и будет работать удаленно. Те, кто вернутся в стены ХММР, будут работать по новым правилам — подобные приняты сейчас на также вернувшихся в строй АВТОВАЗе, УАЗе и КАМАЗе. На заводе Hyundai введен новый стандарт безопасности, ужесточены требования к санитарному режиму и личной гигиене.

Российское предприятие Hyundai под Санкт-Петербургом является заводом полного цикла, с штамповкой крупных панелей, сваркой, окраской кузова и сборкой машин. Предприятие обладает высокой локализацией в России, в год может производить 200 000 автомобилей. В штате значится 2200 сотрудников.

Завод ХММР заявил о приостановке производства 26 марта, простой должен был продлиться с 30 марта по 3 апреля, но затем был продлен; начало апреля было использовано для перехода на новые санитарные нормы и изменения режима работы.

Фото: Hyundai