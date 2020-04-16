Депутаты предлагают втрое увеличить срок оплаты штрафов со скидкой

В условиях пандемии доходы граждан снижаются, поэтому установленный срок уплаты со скидкой недостаточный, отметили авторы.

Материалы по теме 50%-ная скидка на штрафы пришлась по душе не только водителям, но и приставам

В Госдуму внесен законопроект «О внесении изменения в статью 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», которым предлагается увеличить срок уплаты штрафа за нарушение ПДД со скидкой с 20 до 60 дней. Авторами документа стали депутаты из фракции ЛДПР: Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и другие.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что норма скидки по штрафам прекрасно себя зарекомендовала, с момента ее введения с 1 января 2016 года значительно сократилось количество неоплаченных штрафов, удалось разгрузить суды и службу судебных приставов, так как водители предпочитают уплатить даже неправомерно (с их точки зрения) выписанный административный штраф со скидкой, чем добиваться правды в судах.

Депутаты отмечают, что в условиях вынужденной самоизоляции доходы граждан снизились и установленный двадцатидневный срок уплаты штрафа со скидкой маловат.

Пролонгирование скидочного периода по штрафам до двух месяцев предлагается ввести временно, до 31 декабря 2020 года. Видимо, тогда ситуация с коронавирусом станет более-менее ясной.

Напомним, сейчас за ряд нарушений не представляющих большую общественную опасность, водитель имеет право в течение 20 дней со дня вынесения постановления о штрафе заплатить только половину суммы.

За замерзшую в бачке омывайку тоже могут оштрафовать.



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