У Jeep появилась недорогая модель для дачников

Jeep Wrangler Chiminea предлагается в трех- и пятидверной версиях по цене от 31 тысячи до 39 тысяч рублей.

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Компания Jeep запустила в продажу грили Jeep Wrangler Chiminea. Капот и крыша у гриля съемные, что облегчает доступ к углям.

Независимо от количества «дверей», гриль Wrangler Chiminea имеет 102 см в длину, 61 см в ширину и 53 см в высоту. Продается гриль в разобранном виде, а для его сборки не требуются инструменты — благодаря выступам и канавкам.

У гриля есть фирменная решетка радиатора Jeep, дверные ручки, петли и отверстия в виде фар и задних фонарей. «Автомобиль» даже оснащен запасным колесом, висящим сзади, и буксировочными проушинами.

Стоимость гриля составляет от 424,95 долларов (около 31 тыс. руб.) за трехдверный Wrangler. Пятидверная версия гриля стоит 524,95 долларов (примерно 39 тыс. руб.). За дополнительные деньги гриль может быть выкрашен в любой цвет.

Гриль в виде автомобиля оказался весьма популярным, и на него образовалась очередь, растянувшаяся на четыре недели.

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Фото: Jeep