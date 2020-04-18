Не уверены, что так стоит делать, но некоторые родители так делают. Мы расскажем, какие из них наиболее популярны.

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Давать ребенку имя всегда непросто. С одной стороны, имена всегда тесно связаны с предрассудками и историей. С другой, никто не может знать наверняка, понравится ли ребенку его имя. Однако в большинстве случаев человек смиряется со своей судьбой, хотя порой это непросто. В России такой статистики нет, скорее всего, у нас случаи единичные, а в Великобритании и США, поскольку англоязычная зона особенно подходит для необычных имен, довольно часто родители дают своим отпрыскам автомобильные имена. Видимо, таким образом они пытаются передать детям свой «бензин в крови».

Сервис покупки автомобилей ChooseMyCar изучил данные британского и американского правительств, касающиеся имен детей, связанных с автомобилями, в период с 2000 по 2018 год. Результат получился довольно любопытный.

Самое популярное имя для девочек и мальчиков в Великобритании и девочек в США — Морган. Напомним, Morgan Motor — британский производитель роскошных спортивных автомобилей.

Вообще, статистика говорит о том, что мальчиков называют в честь машин гораздо чаще, чем девочек. Например, 51 782 мальчика в Великобритании и 724 238 в США имеют автомобильные имена, а у девочек таких всего 14 546 (Великобритания) и 139 193 (США).

В топ-5 наиболее распространенных автомобильных имен мальчиков в Великобритании вошли: Морган (15 181), Остин (8398), Рио (4871), Хантер (4286) и Линкольн (3897). В США список иной: Остин (167 301), Хантер (164 090), Купер (77 068), Девин (64 857) и Хадсон (57 111).

Редкими автомобильными именами для мальчиков в UK стали: Макларен (3), Додж (3), Шеви (3), Райс (6) и Триумф (6); в США — Субару (5), Шевроле (5), Кадиллак (6), Мерседес (7), Альфа (11).

Распространенные автомобильные имена для девочек в Великобритании: Морган (9332), Альба (1556), Kиа (1470), Мерседес (1237) и Клио (217). В США это: Морган (96 684), Мерседес (11 188), Хантер (6186), Девин (4008) и Лексус (2910).

Редкие автомобильные имена для девочек в UK: Триумф (3), Хадсон (3), Круз (3), Мини (6) и Шеви (6). А в США это: Мини (5), Форд (11), Макларен (13), Альфа (21) и Феррари (23).

Конечно, в мире случаются вещи и похуже, чем называть ребенка именем своей любимой марки или модели автомобиля. Тем не менее родителям, прежде чем принимать такое решение, следует помнить, что не им, а ему потом придется с этим именем жить.

Чем занять себя, когда за руль нельзя? Вот несколько примеров.

Фото: depositphotos.com