Чем занять себя, когда за руль нельзя: 8 развлечений

Ходить на экскурсии, тренироваться с футболистами, медитировать, клеить модельки... Занятий — на неделю точно!

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Попробуем найти себе занятие, хоть отчасти связанное с автомобилем, на то время, когда ездить на своем не рекомендуется.

Раскраски

Автопроизводители вовсю придумывают занималки для своих клиентов. Многие выпустили книжки-раскраски, которые можно скачать бесплатно, детям они понравятся наверняка, но и взрослые могут вспомнить детство. 13-страничную книжку-раскраску Audi можно распечатать. Здесь несколько картинок с родстером R8, некоторые из нынешних кроссоверов марки, раллийный автомобиль Quattro и классический туристический Horch. Раскраски также выпустили Chevrolet, Ford и несколько других автопроизводителей. Здесь вы можете найти их все.

Склейки

Надоели раскраски — есть идея получше! Тойота и Mazda предлагают склеить модели из бумаги — для этого достаточно распечатать шаблоны. В коллекциях можно встретить как новые, так и ретроавтомобили. Потребуются бумага, принтер, ножницы и клей.

Настолки

В BMW вывели поддержку самоизолированных на новый уровень, разработав настольные игры, которые можно скачать на сайте компании. «Большая гонка BMW», «Найди пару», «Припаркуй свой BMW», «Puzzle Duo» и «Play Carpet» — найдите ту, что подходит вам, распечатайте и играйте.

Прогулки

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А еще можно совершить виртуальные экскурсии по автомобильным точкам притяжения. Например, в технологический центр McLaren, штаб-квартиру Pagani, музеи Lamborghini, Ferrari, Toyota, Mazda и Honda. Многие из них доступны для виртуального просмотра через Google Maps. Тут вы найдете топ-15 наиболее достойных виртуальной прогулки.

И снова Audi не устает с креативом и с помощью онлайн-сервиса AudiStream предлагает поклонникам побродить по заводу в Ингольштадте, который открыт для посетителей в виртуальном формате. Забронировать онлайн-тур нужно на сайте www.audi.stream и не выходя из дома погрузиться в мир немецкой марки. Можно познакомиться с производством автомобилей Audi, начиная с первых операций в прессовом цехе и заканчивая работами, выполняемыми вручную. Среди прочего можно увидеть работу кузовного цеха, где выпускается Audi A3, и видео с конвейера Audi A4. Посещения — по расписанию, узнать, как это работает, можно посмотрев видео по ссылке.

Или вот еще идея — на подготовку к Женевскому автосалону было потрачено немало усилий, и чтобы они не пропали даром, компания Volkswagen предлагает вспомнить о свободной жизни «до» и показывает, каким бы был ее стенд. Интерактивный виртуальный тур позволяет погрузиться в атмосферу автошоу благодаря обзору на 360 градусов, выставочному освещению и традиционной для подобных мероприятий музыке. На стенде VW представлены семейство ID и семейство Golf 8, включая версии GTI, GTD и GTE. Прогуляйтесь!

Киношки

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Нагулялись? Тогда, может, сходим в кино?Например, Audi рекомендует 15 фильмов с автомобилями своей марки . Это «Инопланетянин» с Audi 5000, «Ронин», где есть автопогоня с участием S8, драма «Свой человек», где засветился седан А4, «Блондинка в законе 2», где появился родстер TT в уникальном цвете Candy Blue.

Необязательно с Audi, можно просто пересмотреть любимые фильмы, связанные с автомобилями, погонями, трюками. Из иностранных это, например, «Безумный Макс», все фильмы «Форсажа» и легендарной французской комедии «Такси», «Мишель Вальян: Жажда скорости», «Призрачный гонщик», «Угнать за 60 секунд», «Малыш на драйве» и, наконец, «Ford против Ferrari».

Наконец, пришло время вспомнить и прекрасные отечественные фильмы, а возглавляет топ, разумеется, «Берегись автомобиля», который с некоторых пор можно посмотреть даже в цвете. Много копий сломано на тему, что лучше, оригинальная картина или раскрашенная? Думается, главное тут, что есть выбор. Или фильм «Гонщики» 1972 года, где снялись блистательные Евгений Леонов и Олег Янковский. Можно пересмотреть драму 1972 года «Дело Румянцева» с восхитительным Алексеем Баталовым. Из сравнительно свежих порекомендовали бы фильм «Черная молния» с захватывающим сюжетом и зрелищными съемками.

Шуточки

Для знающих английский можем предложить «Comedians In Cars Getting Coffee» (Комики за рулем в поисках кофе). 11 сезонов шоу, концепция которого заключается в том, что ведущий на редких и красивых машинах вместе с знаменитыми гостями отправляются за кофе, в дружеской манере обсуждая разные темы. В одном из выпусков таким гостем стал действующий на тот момент президент Соединенных Штатов Барак Обама. Проехаться по городу, из соображений безопасности, к сожалению, не получилось, но зато они сделали круг по территории Белого такой машине.

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Еще есть шоу с похожей концепцией, только люди в нем не разговаривают, а поют, — Carpool Karaoke (Караоке в машине). Неунывающий ведущий вечернего шоу Джеймс Корден и талантливые, яркие гости помогут скрасить вечер и наверняка поднимут настроение. Вот, например, выпуск с Полом Маккартни, а вот — с улыбашкой Билли Айлиш, которая последние два года не покидает вершины чартов.

Самонастройки

Билли Айлиш — не ваш вариант? Тогда разгрузить голову от тревожных мыслей можно в центре медитации Nissan. Кстати, это проект российского сайта компании. Сеанс онлайн-медитации (а их на выбор несколько) позволяет отдохнуть, накопить положительные эмоции и снять стресс, погрузившись в расслабляющий виртуальный мир. Предлагается надеть наушники, выбрать подходящее настроение и оказаться внутри одного из концепткаров Nissan. Дополняет обстановку легкая и приятная музыка.

Зарядки

Устали лениться на диване? Тогда для вас зарядка Hyundai, которую провели так же, как и все мы, сидящие на карантине игроки ЦСКА, правда, чуть более подготовленные. Достаточно зайти на страничку компании в Инстаграм и в хорошей компании размять затекшие суставы. Хёрдур Магнуссон покажет, как правильно отжиматься на диване; Константин Кучаев продемонстрирует разминку, стульчик и планку; Фёдор Чалов — комплекс для пресса; Алан Дзагоев — комплекс для спины, задней поверхности бедра, силовые и кардио; Игорь Дивеев — еще один комплекс для пресса и спины и т. д. Зарядки с 11 футбольными игроками, к сожалению, уже завершены, но их можно найти в сториз компании.

И ведь это только занятия, так или иначе связанные с автомобилями! Да и, уверены, их гораздо больше, чем мы перечислили. Есть чем заняться: все дела не переделаны.

Понимаем, что многие уже устали и стремятся вырваться на улицу под любым предлогом. Но мы остаемся дома и таким образом спасаем мир (и себя).

Когда все это закончится? Наука отвечает!

Фото: фирмы-производители и YouTube