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Автомобили Audi активно снимаются в фильмах четыре десятилетия. Фактически, первым фильмом-блокбастером, в котором была показана машина из Ингольштадта, стал «Инопланетянин», вышедший на экраны еще в 1982 году. С тех пор практически каждая модель Audi появлялась на большом экране.

В «Инопланетянине» снималась Audi 5000. Одна из величайших кинопогонь — эпизод с участием S8 из фильма «Ронин» 1998 года.

После того как вы посмотрите «Инопланетянина» и «Ронина», Audi предлагает включить драму 1999 года «Свой человек», в которой снимался седан А4. В 2003 году родстер TT появился в фильме «Блондинка в законе 2», причем в уникальном цвете Candy Blue, который позже стал доступен для заказа.

В конце 2000-х Audi еще активнее вкладывается в продвижение через фильмы. Лоис Лэйн в «Возвращении Супермена» (2006 год) ездила на Audi A3 Sportback, а Джейсон Борн в «Ультиматуме Борна» (2007 год) —на купе A5. Автомобили R8, S5 и Q7 снимались в «Железном человеке» (2008 год), A3 Sportback и S8 — в «Заложнице» (2008 год), а купе A5 Sportback — в «Американце» (2010 год).

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В 2013 году спорткар R8 Spyder и седан A8 снялись в фильме «Росомаха: Бессмертный». Затем Audi A5 Cabriolet и S6 появились в фильме «Трансформеры: Эпоха истребления» (2014 год). В «Пятидесяти оттенках серого» (2015 год) было пять моделей — R8 Spyder, A3 Sedan, S8, S7 и Q7. Совершенно новый седан A8 и TT Roadster снялись в 2017 году в фильме «Человек-паук»: возвращение домой».

Но в фильмах появлялись не только продающиеся у дилеров модели, но и концепты: Audi e—tron Sportback и e—tron GT в фильме «Мстители: Финал» (2019 год), например.

Электрокроссовер e—tron, а также серийные A7 и Q8 в прошлом году участвовали в съемках фильма «Человек-паук: Вдали от дома».

Эти 15 фильмов Audi предлагает вам пересмотреть. Если же брать все картины, в которых снимались автомобили из Ингольштадта, то список оказался бы намного длиннее.

Список самых эффектных кинопогонь вы найдете здесь.

Фото: кадр из фильма «Черная пантера»