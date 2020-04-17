Спасительная вибрация: Ford разработал браслеты «социального дистанцирования»

Сейчас многие производители думают о запуске своих производств и разрабатывают меры защиты своих сотрудников.

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В компании Форд всегда славились изобретательностью на неавтомобильные приспособления. На этот раз в компании испытывают браслеты, которые вибрируют, когда сотрудники подходят друг к другу ближе чем на 1,8 метра. Именно такое расстояние в США должны соблюдать люди для борьбы с распространением коронавируса. Таким образом компания пытается обеспечить социальное дистанцирование на своих заводах во время пандемии.

Сообщается, что Ford испытывает вибрационные браслеты на дюжине своих сотрудников на заводе в Плимуте (штат Мичиган), и когда фирма возобновит свою деятельность, такие браслеты раздадут всем работникам.

Вибрирующий браслет напомнит людям, чтобы они были бдительны, сообщает Bloomberg. Кроме того, автомобильный гигант предоставит персоналу маски и, в некоторых случаях, пластиковые щитки для лица. Рабочие также несколько раз в день будут подвергаться тепловому сканированию для обнаружения признаков лихорадки, характерного признака COVID-19.

Ford закрыл производство на своих заводах в середине марта и несколько раз откладывал перезапуск, так как ситуация в США не перестает ухудшаться. Сначала открытие назначили на 6 апреля, но теперь есть информация, что работа не возобновится до начала мая.

Также известно, что с 20 апреля на предприятии Форд по выпуску автокомпонентов в Равсонвилле начнут выпускать аппараты для искусственной вентиляции легких. Производственный процесс будут обеспечивать оплачиваемые работники из числа волонтеров.

В первом квартале 2020 года убытки Ford из-за коронавируса составят 600 миллионов долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи компании уже сократились на 21%.

Напомним, в России легковые автомобили марки Ford больше не представлены, в нашей стране компания сосредоточилась на выпуске и продаже коммерческой техники.

Фото: Ford