Российское представительство Hyundai запустило благотворительную онлайн-игру для помощи врачам.

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Владельцам автомобилей Hyundai предлагается сыграть в онлайн-игру, пока они находятся в режиме самоизоляции, и тем самым помочь врачам, медперсоналу и волонтерам. Игра развернута на платформе «Мир Хёндэ», требующей авторизации.

Цель игры — набрать один миллион баллов, в результате чего Общероссийская общественная организация «Российское медицинское общество» получит 1500 промокодов для поездок на такси, которыми воспользуются врачи и медперсонал больниц, оказывающие помощь больным на дому.

Количество собранных баллов будет публиковаться на сайте компании и в соцсетях Instagram, ВКонтакте и Facebook в режиме реального времени, а внести свой вклад, проявив участие, может каждый неравнодушный владелец автомобиля Hyundai.

Играть можно как на компьютере, так и на планшете или смартфоне. Необходимо набрать как можно больше баллов, а результаты игроков будут суммироваться.

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Изображение: Hyundai