21-ю «Волгу» продают за 3,7 млн. Таких в мире всего пять

Состояние ужасное, пробег для старого автомобиля огромный.

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На британском сайте по торговле автомобилями с пробегом появилось объявление о продаже уникальной ГАЗ-21П — литера «П» в индексе указывает на исполнение с расположенным справа рулем. «Волги» с такой особенностью выпускались под индексами ГАЗ-21Н (салон такой машины показан на фото), ГАЗ-21НЮ и ГАЗ-21П, были также универсалы ГАЗ-22Н и ГАЗ-22НЮ. Сделано около 100 таких автомобилей.

По некоторым данным, сейчас в мире осталось всего четыре машины, помимо выставленной на продажу: один универсал ГАЗ-22Н в частной коллекции в Великобритании, два седана ГАЗ-21НЮ, вернувшихся некогда из Сингапура в Ростов и Владивосток, и еще один седан с невыясненным местоположением в России.

Именно этот факт определяет цену запрошенную владельцем. Автомобиль 1963 года находится в плачевном состоянии: на кузове присутствуют следы коррозии и вмятины, практически все элементы салона также нуждаются в реставрации, пишет Njcar со ссылкой на группу «Советский Автопром» ВКонтакте. Указанный пробег составляет 79 334 мили, то есть 127 675 километров. Однако выставленная цена — 40 000 фуртов стерлингов, что по текущему курсу примерно равно 3 700 000 рублей.

Напомним, что ГАЗ-21 «Волга» выпускалась с 1956 года и отправлялась на экспорт во многие страны. Всего с конвейера сошло 638 798 экземпляров модели. В 1970 году ее заменила ГАЗ-24 «Волга».

Эта смена моделей была плановой, а вот следующая «Волга», ГАЗ-24-10, появилась на свет почти случайно.

Фото: скриншот Youtube, канал Автоновости Auto News.