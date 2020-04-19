Отличный автомобиль для поездок на дачу, но это может выйти боком.

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Легендарный в мире отечественного дрифта ВАЗ-2105, известный под именем ЖИГАЦАРЬ, выставлен на продажу на сайте Auto.ru. Мощность рядного 6-цилиндрового турбированного двигателя Toyota 2JZ-GTE VVTI, стоящего под капотом, равна 610 л.с. при крутящем моменте 700 Нм. Коробка передач — механическая, BMW 320 ZF. Автомобиль лишь напоминает серийную ВАЗ-2105, и то весьма условно — в силу экстремально низкой посадки и увеличенной базы. От стандартной ВАЗ-2105 здесь остались некоторые панели кузова, светотехника и отдельные элементы подвески.

На постройку автомобиля ушло около десяти лет, а принадлежит он известному российскому дрифтеру Федору Воробьеву. В 2018 году автомобиль пережил серьезный гоночный инцидент с ударом об стену, но с тех пор полностью восстановлен. ЖИГАЦАРЬ выставлен на продажу довольно давно — в сентябре 2019 года, техническая спецификация также указана на 2019 год. Цена автомобиля составляет 10 000 000 рублей.

Вместе с тем, судя по личным страницам Федора Воробьева в соцсетях, в начале 2020 года машина получила новый двигатель 2JZ GTE VVTI (с дополнением «HIGH POWER» в индексе, что может означать более высокую степень форсировки) и готовится к сезону российской дрифт-серии RDS. Однако сам сезон, как и остальные массовые мероприятия в России, пока под вопросом.

Иногда боком едут не только Жигули, но и КАМАЗы.

Фото: скриншот Youtube, канал Fresh Auto Drift Team.