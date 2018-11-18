Гоночные КАМАЗ и Mazda RX-8 сошлись в парном дрифте

Пилоты Эдуард Николаев и звезда новозеландского дрифта Майк Уидетт устроили заезд по территории Кировского завода в Санкт-Петербурге.

Австрийский производитель газировки является спонсором и российской команды «КАМАЗ-Мастер», и новозеландского пилота Мэд Майка. Последний выступает на специально подготовленном купе Mazda RX-8, который специально для съемок ролика привезли в Россию.

Машины сошлись в парном заезде, который сочетал в себе приемы как из ралли-рейдов, так и из дрифта. Съемки проходили в России, на территории Кировского завода, где российский гоночный грузовик чувствовал себя в своей тарелке, а вот Mazda Мэд Майка не только казалась игрушечной, но и подпрыгивала на неровностях асфальта.

Любопытно, что максимальная мощность двух машин одинаковая — около тысячи л.с. Но КАМАЗ в 8 раз тяжелее Мазды, не говоря уже о габаритах. Новозеландец говорит, что ему пришлось серьезно поработать, чтобы привыкнуть к тому, что рядом с ним в дрифте движется такая махина.

«Ты должен привыкать к тому, что бок-о-бок с тобой несется машина таких размеров и такой массы, у которой колесо выше моей машины!» — говорит Мэд Майк.



Эдуард Николаев заявил, что у него масса впечатлений от этой «авантюры», которая, по его словам, доказала, что гоночный КАМАЗ может показывать результаты не только в песках и дюнах.

Этой осенью российский пилот Георгий Чивчян выиграл Кубок FIA по дрифту.

Самым знаменитым дрифтером считается Кен Блок, который недавно устроил покатушки в британском Гудвуде.

Фото: Red Bull

Видео: YouTube