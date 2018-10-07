Много дыма, дрифт и 1400 л.с.: Кен Блок хулиганит в Британии

Американский автогонщик Кен Блок привез своего монстра Hoonicorn в Старый Свет, чтобы вдоволь повеселиться в Гудвуде.

Гудвуд — культовое место для фанатов автоспорта, здесь проходит ежегодный Фестиваль скорости. Кен Блок решил показать, как развлекаются в США, притащив в Великобританию свой 1400-сильный спорткар, стилизованный под классический Mustang и питающийся метанолом. В ролике он крутит пончики вокруг «икон» Великобритании: классических машин Mini и истребителя Spitfire времен Второй мировой войны.

Фото, видео: YouTube

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