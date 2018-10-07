Много дыма, дрифт и 1400 л.с.: Кен Блок хулиганит в Британии

Автокарта России: почему ваш город так называется

Кукуй, Кончинка, Требуш, Трудей, Секретаровка, Солнце-Дуброво… — каких только названий не встретишь по дороге из Москвы. Проезжаешь деревню и думаешь: кто ж придумал такое?! И ладно еще деревни — даже с названиями больших городов часто нет ясности.