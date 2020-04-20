Рогозин пообещал запустить в космос грузовик КАМАЗ

Ждем в космосе наш ответ Илону Маску и Тесле.

Материалы по теме Илон Маск запустил электромобиль в космос

Глава госкорпорации «Роскосмос» решил запустить в космос грузовик КАМАЗ — и это не шутка.

В феврале 2018 года компания SpaceX провела успешные испытания многоразовой ракеты-носителя Falcon Heavy, которая в качестве полезной нагрузки везла на борту электромобиль Tesla Roadster. В прошлом году автомобиль совершил первый полный оборот вокруг Солнца.

Генеральному директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину это долго не давало покоя, пока он не разместил в своем Твиттере фото ракеты «Ангара А5». Правда, наша ракета-носитель одноразовая, что позже стало темой словесной перепалки в соцсетях. На вопрос пользователя, какова будет полезная нагрузка на «Ангаре-А5» при этом запуске, Дмитрий Рогозин ответил кратко: «КАМАЗ отправим вслед за Tesla».

Ранее глава «Роскосмоса» обвинил SpaceX Илона Маска в демпинге, из-за которого России придется снизить цены на пусковые услуги более чем на 30%, а тот обратил внимание на одноразовость использования российских ракет. В ответ на это Рогозин заявил, что все указания по решению проблемных вопросов отечественной ракетно-космической отрасли он получил во время совещания с президентом России и в указаниях из Вашингтона «Роскосмос» не нуждается.

Фото: Егор Алеев/ТАСС, Unsplash, Twitter