Под отзыв попали почти 500 автомобилей различных моделей.

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Росстандарт сообщает об отзыве 489 автомобилей марки Mercedes-Benz E-класса (тип 213), S-класса (тип 222 и тип 217), G-класса (тип 463), AMG GT (тип 290), выпущенных с мая 2018 года по апрель 2019 года, с VIN-кодами согласно приложению в разделе «Документы».

Машины отзывают из-за того, что эластомерный материал подводящего маслопровода турбокомпрессора может не соответствовать спецификации. Последствия этого несоответствия не поясняются, но, скорее всего, ненадлежащий материал может прохудиться, что приведет к потере масла, турбокомпрессор начнет испытывать масляное голодание и в итоге его заклинит.

Всех владельцев попавших под отзыв автомобилей проинформируют о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Они могут и сами определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сверив VIN-коды транспортного средства с перечнем на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На автомобилях бесплатно заменят подводящий маслопровод турбокомпрессора.

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