Первый кроссовер Ferrari Purosangue: дизайн, цена и характеристики

Предстоящий кроссовер Ferrari получит две версии — с передним и средним расположением двигателя.

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Purosangue будет построен на базе купе Ferrari Roma GT, а самым удивительным станет то, что новинка получит две версии — с передним расположением двигателя (под капотом) и со средним (за спинами пассажиров). Это обещает огромное разнообразие подверсий кроссовера.

«В целом у нас будет два семейства архитектуры — с передним и средним расположением двигателя, — объяснил технический директор Ferrari Майкл Лейтерс. — В версии с передним расположением мотора мы должны предусмотреть еще много подверсий. С посадочной формулой 2+2, 4+ и так далее».

Трехдверный кузов сделал бы кроссовер Ferrari уникальным в своем сегменте. Но и без пятидверной версии компании никак не обойтись. При этом задняя дверь должна быть практичной и удобной для перевозки хоть какой-то поклажи, будь то спортивная сумка или чемодан. Но багажникам в Ferrari уделяется не так много внимания.

Ferrari Purosangue вполне может получить гибридную силовую установку, как SF-90. По словам Лейтерса, платформа Purosangue может оснащаться двигателями V6, V8 или V12.

Кстати, Ferrari продолжит разработку 6,5-литрового двигателя V12, однако инженеры марки не хотят делать на его основе гибридную трансмиссию.

«Если честно, электрифицировать V12 — значит создать, очень тяжелую и большую машину. Поэтому в идеале электрификация должна сочетаться с двигателями меньшего объема и размера», — сказал директор по маркетингу Ferrari Энрико Галлиера.

Ferrari Purosangue должен быть представлен в 2021 году. Если Ferrari Roma GT будет стоить около 190 000 фунтов стерлингов (порядка 17,6 млн рублей), то цены на кроссовер Purosangue должны составить более 200 000 фунтов стерлингов (18,5 млн рублей).

Из Ferrari уже делали внедорожник. Для ралли. В единственном экземпляре. А в ноябре этого года его продадут с аукциона.

Фото: autoexpress.co.uk, Ferrari