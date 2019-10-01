Всё нипочем! Деревенские дрифтеры продолжают выписывать «пончики» на дороге

Практически весь мир сидит в самоизоляции, но находятся те, кому нынешние свободные дороги — дополнительная возможность устроить покатушки и как следует подрифтовать.

Дрифтеры перекрыли участок дороги в сельской местности и стали соревноваться в мастерстве выписывания «пончиков».

На времени видео 8:20 Мустанг шестого поколения еще не освободил перекресток, а кабриолет четвертого поколения с нетерпением ждет поблизости своей очереди. Не выдержав, водитель кабриолета Mustang решает продемонстрировать свои «пончики» в непосредственной близости от первой машины. Итог ожидаем — автомобили врезаются друг в друга. Впрочем, никого это особенно не опечалило. Тут, словно как пир во время чумы — все радуются и веселятся.

Известно, что полицейский патруль прибыл на место несколько минут спустя и разогнал дрифтеров.

Излишне говорить, что этой встречи «по интересам» в принципе не должно было быть, особенно сейчас. Мир находится на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, и массовые мероприятия строжайше запрещены. Но, как видим, не всегда здравый смысл торжествует.

По дорогам этого аргентинского курорта теперь гуляют морские львы.

Видео: YouTube