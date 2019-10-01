Всё нипочем! Деревенские дрифтеры продолжают выписывать «пончики» на дороге

Мощные автомобильные компрессоры, гайковерты, домкраты опасно включать в штатную розетку. Для этого существуют переходники. Эксперты «За рулем» протестировали образцы четырех брендов: один российский и три китайских. Лучшим оказался... самодельный удлинитель.
Даже если ваш полис ОСАГО не «левый», а совсем даже наоборот — оформлен и зарегистрирован в соответствии с законом, не стоит рассчитывать, что с его помощью вы получите возмещение за любые повреждения, нанесенные автомобилю.
Kia Seltos за миллион восемьсот с 2-литровым мотором и вариатором, Hyundai Creta с тем же двигателем и автоматом — за полтора миллиона, и Renault Arkana почти за миллион шестьсот — со 150‑сильным турбо и вариатором. Проверили, годятся ли они для бездорожья.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, в целях функционирования сайта.