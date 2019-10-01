АВТОВАЗ снимает «чипованные» двигатели с гарантии

Все происходит в автоматическом режиме «тотальной слежки» — гарантии вас лишает не дилер, а сам производитель.

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Сервисные центры Lada получили предписание АВТОВАЗа проверять электронные блоки управления (ЭБУ) двигателей на соответствие заводским настройкам. Изменение так называемой прошивки теперь является основанием для снятия двигателя с гарантии, сообщает пользователь Drive2 под ником xrom-spb. По его словам, сервисмены лишь подключаются к ЭБУ и запускают специальное приложение-сканер, а далее все происходит без их вмешательства — так называемый лог двигателя автоматически отправляется производителю, и если выявляется «левая» прошивка, двигатель автоматически снимается с гарантии.

Предполагается, что обойти эту систему нельзя: стандартные ухищрения и маскировки из арсенала чип-тюнинга тут не помогают, и даже если вы перед визитом к дилеру «перезалили» в ЭБУ стандартную прошивку, это будет выявлено. Единственный возможный вариант — это «клонировать» оригинальную прошивку своего автомобиля и хранить ее в архиве, а при необходимости посещения дилерского центра установить именно ее, не забывая про иные тонкости, вроде сброса счетчика прошивок.

Источник ссылается и на специалистов, имеющих альтернативное мнение относительно используемого АВТОВАЗом приложения. Оно состоит в том, что вазовский сканер не столь уж продвинут: он действительно может засечь вмешательство в ПО автомобиля, но чтобы избежать санкций со стороны производителя, достаточно перед визитом на сервис просто «откатить» прошивку на заводской вариант.

Какой бы из вариантов ни оказался правильным, очевидно одно: АВТОВАЗ начал борьбу с так называемым чип-тюнингом — именно это и нужно иметь в виду.

А также то, что с середины апреля АВТОВАЗ перезапустил систему онлайн-продаж — в текущих условиях на нее делается большая ставка.

Фото: АВТОВАЗ