Пристегнутые задние пассажиры спасли бы сидящих спереди в 80% ДТП

Госавтоинспекция опубликовала статистику пользования ремнями безопасности в период с 2016 по 2019 год.

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Приведенный на сайте ГИБДД анализ сделан по динамике ДТП, учитывающей причины и условия гибели водителей и пассажиров. Получается, что в общем ремнями стало пользоваться больше водителей — количество происшествий, в которых фиксируется нарушение, связанное с тем, что кто-то был не пристегнут, за три года сократилось на 15,7%.

В ДТП со смертельным исходом на протяжении 2016 года 40% водителей не использовали ремни. А в 2019 году — только 19% не пожелали пристегнуться: из 6990 погибших водителей не были пристегнуты 1330, то есть уровень использования составляет 81%. А вот поведение задних пассажиров за прошедшие годы изменилось мало.

Каждый пятый пассажир не использует ремни безопасности, сообщает ГИБДД. В 2016 году из погибших пассажиров 26% не были пристегнуты в момент ДТП, а в 2019 году этот показатель почти остался на прежнем уровне — 22%. Особо отмечается, что не пристегиваясь, задний пассажир рискует не только своей жизнью, но и жизнями тех, кто сидит впереди.

Анализ более 100 000 ДТП показал, что почти 80% передних пассажиров могли бы выжить, если задние были бы пристегнуты. Госавтоинспекция приводит в пример недавний инцидент в республике Дагестан: при лобовом столкновении на полосе встречного движения погибли двое взрослых, сидящих спереди, и двое подростков 14 и 15 лет, которые находились на заднем сидении автомобиля и не были пристегнуты ремнями.

А мы делимся личным опытом: как быстро приезжают инспекторы на ДТП в период самоизоляции?

Фото: Елена Афонина/ТАСС