Личный опыт: приедут ли инспекторы на ДТП во время «карантина»?

Попасть в ДТП может любой. Вот и корреспонденту «За рулем» не повезло. В аварии пострадало только железо, но как теперь все оформить, чтобы получить компенсацию?

За время работы в «За рулем» мне доводилось принимать участие в разного рода экспериментах. Однако это тот самый случай, когда становиться героем собственного материала я вообще не рассчитывала. Но, увы...

Авария нелепая. Но весьма распространенная. Водитель, который ехал впереди меня по двору, остановился и, не глядя в зеркала, начал сдавать задним ходом. Сигналить было поздно. Как позже объяснил мне виновник ДТП, он увидел цветочный магазин и решил в него заехать. Машину позади не заметил. Итог: разбитый бампер и помятый госномер, который теперь тоже подлежит замене.

В ожидании ГИБДД

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Как и полагается, мы включили аварийку, я выставила знак аварийной остановки и сделала несколько фотографий с места аварии. Дальше мы отогнали машины к бордюру, поскольку перегородили проезд другим автомобилистам. У каждого из нас ответственность была застрахована по полису ОСАГО, виновник не отрицал, что сам в меня въехал, ущерб был причинен только автомобилям. Казалось бы, самое время оформить европротокол. Но у меня были сомнения, что ремонт моей машины уместится в лимит 100 тысяч рублей (по опыту прошлого ДТП знаю, что скрытые повреждения иногда влетают в копеечку), а о мобильном приложении «ДТП.Европротокол» я в тот момент просто не подумала — стрессовая ситуация, знаете ли. Так что мы позвонили по номеру «112» и сообщили о происшествии дежурному.

Имейте в виду: с 1 октября 2019 года лимит выплат по европротоколу в 400 тыс. рублей доступен на всей территории России. Правда, чтобы на него рассчитывать, важно соблюсти дополнительные условия: между участниками ДТП не должно быть разногласий, а фотографии автомобилей и повреждений должны быть переданы в РСА с помощью мобильного приложения «ДТП.Европротокол». В остальных случаях максимальный размер страхового возмещения остается прежним — 100 тысяч рублей.

«А вы вообще закон читали?»

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Дежурный сообщил, что передаст нашу заявку в ГИБДД и со мной в скором времени свяжутся сотрудники одного из подразделений. Опять же, вспоминая предыдущую аварию, я понимала, что ждать приезда инспекторов, скорее всего, придется не один час. Тем более в городе объявлен режим повышенной готовности и все силы полиции брошены ну никак не на разборку мелких ДТП. Однако я ошибалась — едва я успела переговорить со страховой, как мне позвонили из дежурной части.

Сотрудник ГИБДД явно не был рад перспективе ехать на вызов: «А вы разве не знаете правила? Там сказано, что если ущерб в ДТП меньше 100 тысяч рублей, водители обязаны составить европротокол и уже с ним ехать в страховую компанию». Я согласилась с инспектором (см. подпункт «б» п. 1 ст. 11.1 ФЗ об ОСАГО «Оформление документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции». — Прим. ред.), но уточнила, что не могу самостоятельно оценить ущерб — возможно, он превышает 100 тысяч рублей. На это сотрудник полиции тяжело выдохнул: «Ждите, выезжаем».

Имейте в виду: с 15 апреля в Москве и Московской области вводится система электронных пропусков. Участникам ДТП следует заранее быть готовыми четко назвать инспекторам конечный пункт поездки и предъявить персональный буквенно-цифровой код в мобильном телефоне.

Дождались

Примерно спустя 30 минут инспекторы ГИБДД приехали на вызов. Объяснили, что в приоритетном порядке они рассматривают случаи, в которых есть пострадавшие. Нам в этом смысле повезло — серьезных аварий в тот момент в округе не происходило.

Сотрудники ДПС зафиксировали повреждения наших автомобилей, сделали несколько фотографий и взяли с каждого из нас объяснение о ДТП. Кстати, вопросов о причинах поездки не задавали ни мне (я находилась во дворе собственного дома), ни другому водителю, который оказался на другом конце города.

После заполнения бумаг инспекторы вручили мне определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Такой формулировки в документе пугаться не стоит. Просто далеко не каждое нарушение правил дорожного движения предусматривает ответственность в КоАП РФ. В моем случае виновник ДТП пренебрег пунктом 8.12 ПДД, согласно которому «движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения». Но финансового или иного рода наказания за это для него не последует. При этом для страховой компании такое определение не является причиной для отказа в выплате по ОСАГО.

Имейте в виду: с октября 2017 года сотрудники ГИБДД перестали выдавать водителям справки о ДТП. Необходимые для страховых компаний данные теперь вписывают в протокол или постановление о привлечении к ответственности. Так что требовать с вас справку о ДТП страховая компания не имеет права.

Все в порядке, все работает

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Несмотря на то, что в Москве правила режима самоизоляции ужесточают чуть ли не каждый день, водителям, попавшим в ДТП, не о чем беспокоиться — инспекторы ГИБДД приедут на вызов. Конечно, нельзя списывать со счетов банальное человеческое везение. Возможно, нам просто попались адекватные инспекторы, ожидание которых заняло меньше часа. Но согласитесь, то, что сотрудники ДПС оформляют даже незначительные происшествия, уже само по себе хорошо и лишний раз доказывает, что система работает даже в такое сложное для города время.

P.S. На момент выхода публикации документы в страховой компании у меня приняли, провели экспертизу. Решается вопрос о форме компенсации по ОСАГО — пока неясно, будет ли она натуральная (ремонт) или денежная. Сотрудники компании пояснили, что в связи с введенным режимом повышенной готовности и системой спецпропусков в Москве более вероятен второй вариант.

Фото: Елена Старикова и depositphotos