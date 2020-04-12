Сегодня, в 13:00 Полиция не будет выезжать на мелкие ДТП: да/нет? Мнение эксперта: все идет к тому, что полицию скоро можно будет вызвать только на ДТП с пострадавшими.
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— В материале про ОСАГО и мобильные приложения вы указали, что мобильные приложения — это «очередной этап перехода к полному самообслуживанию водителей по части ОСАГО». Означает ли это, что полиция вообще может устраниться от оформления аварий?
— Все идет к тому, что полиция скоро будет посещать только ДТП с пострадавшими. Остальным предложат платные услуги: например, в виде аварийных комиссаров.
Страховые компании также движутся в сторону минимизации общения с клиентами — электронные формы коммуникации и обмена документами выгоднее. Сейчас по телефону можно и полис купить, и
ДТП оформить — даже при разногласиях по обстоятельствам аварии. Очевидно, что самостоятельность водителей со временем только растет, а все виды помощи переходят в категорию платных услуг. У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»! Как правильно оформить ДТП? Инструкция — тут. Фато: Depositphotos
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