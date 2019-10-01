Всем по 400 000 — лимит возмещения по европротоколу увеличен
С сегодняшнего дня размер возмещений при оформлении ДТП по европротоколу на всей территории РФ увеличен со 100 тыс. до 400 тыс. рублей.
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Начиная с 1 октября 2019 года выплата по европротоколу может достигать 400 тыс. рублей. До сегодняшнего дня это правило действовало только в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях. В остальных регионах выплаты при оформлении ДТП без вызова сотрудников ГИБДД не могли превышать 100 тыс. рублей.
Оформление аварии по европротоколу возможно, если в ней нет пострадавших, а тем более погибших, пострадали только два транспортных средства и не нанесен ущерб третьим лицам, включая дорожную инфраструктуру. Для оформления такого ДТП без привлечения полиции необходим бланк, который выдается при оформлении ОСАГО страховым агентом. Бланк также можно скачать в интернете. Там же, например на сайте Российского союза автостраховщиков, можно найти инструкцию по его правильному заполнению.
Для получения возмещения до 400 тыс. рублей необходимо обоюдное согласие водителей касаемо обстоятельств ДТП, а также фотографии с места аварии, отмечают страховщики. В противном случае сумма не превысит 100 тыс. рублей. Для фотофиксации последствий ДТП и места аварии лучше использовать специальное приложение РСА — «ДТП.Европротокол», которое также проверяет подлинность полисов ОСАГО.
- Есть и другие приложения, помогающие быстро и правильно оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД.
Фото: depositphotos.com
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