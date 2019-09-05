Россиянам разрешили оформлять ДТП со смартфона

С начала ноября в ряде регионов автовладельцы смогут оформлять ДТП по европротоколу с мобильного телефона.

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Разработанное для сбора данных о ДТП мобильное приложение с ноября заработает в четырех регионах России, сообщает РБК.

То есть с 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить европротокол без участия инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с сервисом госуслуги мобильное приложение. Для этого водитель должен зарегистрироваться на портале госуслуг и установить приложение на свой смартфон. Если он попадет в аварию, которую можно оформить по европротоколу, нужные для страховщиков данные об аварии поступят из его личного кабинета. Ему нужно только загрузить фотографии с места инцидента.

Есть, правда, особые требования к этому виду оформления: оба водителя должны быть зарегистрированы на портале госуслуг, оба обязаны сделать фотографии повреждений с места аварии и у них не должно быть разногласий по поводу ее обстоятельств. Если разногласия есть, без бумажного извещения не обойтись.

Новый сервис правительство одобрило в июле, но само мобильное приложение «Помощник ОСАГО», позволяющее оформить европротокол за 10–15 минут, к этой дате не было готово из-за отсутствия нормативных документов, в том числе постановления правительства.

Минтранс недавно выпустил методичку, адресованную владельцам автодорог России и содержащую типовые решения по улучшению условий дорожного движения, повышению безопасности и ликвидации мест концентрации ДТП.

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