Видеокамеры будут фиксировать 15 видов нарушений.

Рекомендации Минтранс изложил в 79-страничном докладе, содержащем типовые решения по улучшению условий дорожного движения, повышению безопасности и ликвидации мест концентрации ДТП. С документом, который разрабатывали при участии МВД, Росавтодора и госкомпании «Автодор», ознакомился «Коммерсантъ».

В методичке описаны участки дорог и улиц с высоким риском ДТП: перекрестки, подъемы, спуски, кривые с ограниченной видимостью, остановки автобусов, участки с пешеходными переходами и т. д. Для таких мест предложены решения по снижению аварийности.

Так, на перекрестках рекомендуется устанавливать дублирующие знаки, делать искусственное освещение, обустраивать «треугольники видимости» (чтобы водители, подъезжая к нему с разных сторон, были в поле зрения друг друга), шумовые полосы, камеры, фиксирующие проезд на красный и заезд за стоп-линию.

Пешеходные переходы рекомендуется оборудовать светофорами с кнопкой и камерами для фиксации водителей, не пропускающих пешеходов. Кроме того, в зоне переходов предложено ограничивать скорость движения автомобилей до 40–60 км/ч.

Особое внимание уделено установке и работе автоматических комплексов фиксации нарушений. До 2025 года на наших дорогах появится еще 10 тысяч дорожных камер, причем рекомендовано расширить их функционал: они должны выявлять 15 различных видов нарушений, среди которых повороты в запрещенных местах и езда днем без включенного ближнего света фар.

Еще одно важное новшество — рекомендация синхронизировать знаки переменной информации (электронные табло) с камерами. Речь идет о знаках-табло, которые, например, уже вовсю применяют на МКАДе. На них может высвечиваться разное ограничение скорости в зависимости от видимости и времени суток. Но сейчас камеры фотовидеофиксации все равно настроены на ограничение 100 км/ч, как указано на стационарных знаках, и перемены значения не воспринимают.

Документ разработали по итогам заседания комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД), он адресован владельцам автодорог России.

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