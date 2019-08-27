Не пропустите табличку! О мобильных «засадах» предупредят (но не всех)

До сих пор информировали только о стационарных камерах. Теперь в Московской области решили рассекретить и мобильные комплексы.

Материалы по теме ГИБДД рассекретила все камеры на дорогах

На подмосковных трассах появится 500 информационных щитов, предупреждающих о приближении к камерам-треногам. Пока только в этом регионе, другие субъекты брать на вооружение новую практику не спешат.

На новых информационных щитах размещена следующая надпись: «Внимание!!! Передвижные комплексы». До конца осени их поставят на каждом отрезке трасс, где используются мобильные камеры, рассказали «Коммерсанту» в подмосковном Минтрансе.

В области работает 200 передвижных камер на базе микроавтобусов и треногах, и неважно, что места их дислокации меняются ежемесячно. Новые таблички укажут все возможные места расположения комплексов, чтобы заранее информировать водителей.

Установка знаков перед зонами возможного использования передвижных комплексов должна повысить безопасность движения даже при отсутствии комплекса, так как заставляет водителей соблюдать ПДД, считают в ведомстве.

То, что передвижные комплексы до сих пор никак не обозначались, часто раздражало автомобилистов, которые считают, что мобильные засады ставят специально так, чтобы их владельцы могли заработать на штрафах. Это приводит к конфликтам: оборудование часто ломают, обливают краской и т. д.

Фото: depositphotos.com