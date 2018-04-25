Владельцы частных камер будут получать не «процент», а фиксированный доход

Нужно сделать так, чтобы их вознаграждение не зависело от собираемости штрафов, и таким образом не было соблазна манипулировать с размещением камер на дорогах, считают в Минэкономразвития.

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В Минэкономразвития рекомендовали регионам отказаться от схемы заключения концессионных соглашений с инвесторами, когда те получают процент от собранных штрафов, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство. Такое письмо Минэкономики направило главам субъектов в начале августа.

Частные камеры работают в 20 регионах, и их владельцы получают 11–100% от суммы собранных ими штрафов. Как только появляется возможность получать «процент», тут же начинаются злоупотребления. Коммерсантам выгоднее ставить камеры почаще там, где можно собрать больше денег, а не там, где это действительно требуется для повышения безопасности.

Поэтому частников, занимающихся установкой камер, предлагают перевести на фиксированную оплату, такая рекомендация содержится в документе, подготовленном по итогам заседания комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Ранее и вице-премьер правительства Максим Акимов предлагал изменить принцип вознаграждения коммерсантов. Это собирались закрепить в методических рекомендациях по определению мест размещения автоматизированных комплексов фиксации нарушений ПДД, которые создают в России. Методика направлена на обеспечение безопасности движения, а не на сбор денег.

Эксперты говорят, что вполне логичная система применяется в Москве: власти оплачивают почасовую работу устройства, принадлежащего частной кампании, а места установки камер видеофиксации определяет Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В 2017–2019 годах проводилась ревизия комплексов фотовидеофиксации и была выявлена масса нарушений. Впрочем, они были как у частных, так и у государственных комплексов фиксации.

На совещании Госсовета по безопасности дорожного движения и автотрассам, которое прошло в июне, Владимир Путин обратил внимание на видеокамеры, которые скрытно устанавливаются не на аварийно-опасных участках, а там, где выше собираемость штрафов, и распорядился устранить этот перекос.

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