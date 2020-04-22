Найден патент на очень странный что-то-мобиль

Загадка: четыре колеса, посередине экран, и ни одного места для водителя или пассажира. Ответ на нее заставляет задаться вопросом «зачем?».

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Патентные заявки часто представляют собой очень странные вещи, назначение которых очень сложно определить без технического описания.

Прочитав описание патента, разочаровываешься — это не автономный телевизионный автомобиль, предназначенный для развлечения стоящих в пробках автомобилистов, а беспилотный мобильный знак, используемый при строительстве или ремонте дорог.

Официальное название «этого» — беспилотное придорожное транспортное средство. Патент оформлен на имя Нормана Бойла, проживающего в Австралии. Заметьте, в названии не указано, что «это» автономный автомобиль, хотя на эскизах не видно никаких элементов управления и даже мест для размещения пассажиров. Это связано с тем, что автомобиль рассчитан на несколько режимов работы. Среди них и автономное управление, при котором используются множество камер, датчиков и даже навигация. Но так как дорожное строительство может вестись там, где нет GPSЮ ГЛОНАСС и прочих навигационных систем, автор патента предпочел определение «беспилотный». То есть, преимущественно, транспортное средство с дистанционным управлением.

В заявке на патент, уместившейся на 32 страницах, перечислены все виды технологий, с помощью которых осуществляется управление этим странным автомобилем. Также в патенте сказано, что это электромобиль.

По сути же, это просто строительный рекламный щит. Но желая объять необъятное, автор патента указал, что данное транспортное средство пригодно для тушения пожаров.

Также в патенте описана группировка подобных автомобилей, которые курсируют по участку проведения работ, помогая каким-то образом строителям и автомобилистам.

Но подобный бродячий знак имеет ценность. Нередко строители медлят с переносами знаков, продвигаясь вперед во время ремонта или обслуживания дорог. Новое изобретение же будет двигаться за ними на заданном расстоянии. Но сколько они при этом могут стоить? С этого места начинаются рассуждения о бесполезности подобных патентов.

С подборкой очень странных вещей, запатентованных автопроизводителями, вы можете ознакомиться здесь.

Изображения: Бюро по патентам и товарным знакам США